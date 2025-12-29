Sacré avantage : Eupen ira préparer la reprise... au PSG

Sans surprise, les connexions entre l'AS Eupen et le Paris Saint-Germain vont se faire de plus en plus étroites. Après l'arrivée de Pasquale Sensibile au Kehrweg, les Pandas vont désormais aller préparer la reprise à Paris.

Déjà propriété d'Aspire depuis 2012, l'AS Eupen a été officiellement racheté par QSI cette année, avec pour conséquence d'être un club-filiale du Paris Saint-Germain. Pasquale Sensibile, nouveau directeur sportif des Pandas, était jusque là directeur du recrutement du PSG depuis 2022.

Et les connexions ne vont pas s'arrêter là. Si on attend toujours l'arrivée de joueurs surnuméraires ou de jeunes du PSG au Kehrweg, les joueurs de la KAS vont pouvoir préparer la reprise de la saison de Challenger Pro League chez leur nouveau "grand frère".

L'AS Eupen au Campus PSG

En effet, selon les informations de L'Equipe, l'AS Eupen, qui a déjà fréquemment été au Qatar ces dernières années pour ses stages hivernaux, ira cette fois à Paris profiter du Campus PSG de Poissy.

Des installations hauts de gamme, même si Eupen n'utilisera pas les mêmes que celles des joueurs du Paris Saint-Germain. Les Pandas s'y rendront du 2 au 10 janvier prochain afin de préparer au mieux la reprise, prévue le 17 janvier contre le SK Beveren, leader et invaincu.



L'objectif de QSI est clair : propulser l'AS Eupen vers la Jupiler Pro League afin de faire des Pandas un partenaire privilégié au sein de l'élite belge. On s'attend à ce que le mercato se fasse également dans ce sens.