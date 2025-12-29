L'Union et Bruges ont régné sur 2025 : voici notre onze de l'année en Jupiler Pro League

Qui dit fin d'année dit bilan : l'année 2025 a été marquée par le titre de l'Union Saint-Gilloise, la régularité du Club de Bruges et quelques surprises. Voici notre onze type de l'année écoulée !

Gardien de but

L'année 2025 n'a pas été celle des gardiens de but en Jupiler Pro League, certainement pas sur l'ensemble de l'année. Entre les portiers ayant quitté le championnat à l'intersaison et ceux qui peinent à convaincre depuis l'été, il reste peu de choix.

On aurait pu opter pour Colin Coosemans, mais ses erreurs régulières (on l'a encore vu à Westerlo) nous font opter pour un gardien qui mérite depuis longtemps de passer un palier : Tobe Leysen. Intrinsèquement peut-être bien le meilleur du championnat, le portier d'OHL doit, à 23 ans, trouver un club à la hauteur de son talent en 2026.

Défenseurs

À tout seigneur tout honneur : on ne peut pas faire sans évoquer l'Union Saint-Gilloise et sur l'ensemble de l'année 2025, Kevin Mac Allister a été un véritable roc. Énorme en Playoffs, énorme en championnat cette saison et énorme en Ligue des Champions, il évite également les polémiques et les attitudes controversées d'un Burgess.





À ses côtés, on installe assez logiquement Brandon Mechele, redevenu Diable Rouge à part entière et d'une régularité rare dans notre championnat. Mais un phénomène est passé par notre championnat : Luka Vuskovic. À seulement 17 ans, il a inscrit des buts et marqué la Pro League de son empreinte. Depuis, il fait la même chose en Bundesliga. Voilà donc notre défense à trois.

Milieux de terrain

Difficile de passer à côté du Footballeur pro de l'année, et de l'un des favoris au Soulier d'Or : Ardon Jashari. Même s'il est parti à l'intersaison, le Suisse a ébloui tout le monde et mérite de faire partie du onze de l'année. Il n'est pas le seul brugeois à figurer dans l'entrejeu puisque comme d'habitude, Hans Vanaken a brillé par sa régularité avec 13 buts et 14 assists en 2025, ainsi qu'un vrai rôle en sélection.

Qui installer à leurs côtés ? La concurrence est rude : Nathan De Cat est l'une des révélations de la saison, Adem Zorgane a réussi son step up vers l'Union. Mais nous optons pour un outsider : Ryotaro Ito, le chef d'orchestre de la sensation STVV. Sa fin de saison 24-25 était correcte, mais sa demi-saison 25-26 est sensationnelle.

Sur les flancs, on retrouve encore un Brugeois, signe que là où le collectif unioniste a permis d'aller chercher le titre, les individualités étaient plutôt Blauw & Zwart (mais ne font pas tout au décompte final). Impossible, cependant, de ne pas récompenser l'incroyable année de Christos Tzolis, sans nul doute l'une des prochaines grosses ventes du Club. De l'autre côté, un peu par défaut mais parce que sa polyvalence nous le permet, Thorgan Hazard, probablement l'Anderlechtois de l'année avec Coosemans et De Cat : quand il tousse, c'est tout Anderlecht qui a la grippe.

Attaquants

On a déjà pu l'écrire : la saison 2025-2026 n'a pas été celle des 9 jusqu'à présent. Difficile donc de faire autrement que d'aligner devant le duo qui a amené le titre à l'Union Saint-Gilloise : Promise David, auteur de 22 buts rien qu'en championnat cette année, et Franjo Ivanovic, parti à l'intersaison mais brillant dans la dernière ligne droite.

David confirme cette saison avec 8 buts qui en font le co-meilleur buteur du championnat, malgré des hauts et des bas dans le jeu. Ivanovic, lui, a inscrit 10 buts entre janvier et mai, avant de remplir les caisses de l'USG en signant au Benfica.

Entraîneur de l'année

Deux hommes se détachent : Nicky Hayen et Sébastien Pocognoli. L'un a tenu la dragée haute à la "machine" unioniste et s'est attiré énormément de sympathie suite à son licenciement presque abusif il y a quelques semaines ; l'autre a décroché ce titre de champion tant attendu depuis la remontée de l'USG, et faisait encore de l'excellent travail avant de s'en aller pour Monaco.

Le titre de champion et de belles performances cette saison sont cependant largement suffisants pour qu'on opte pour Sébastien Pocognoli en tant qu'entraîneur de l'année 2025 et ce même si le coach, au Parc Duden, n'est jamais qu'une partie d'un tout très bien rodé.

Banc

Coosemans - Seys - Burgess - Smets - Nazinho - De Cat - Zorgane - Van de Perre - Karetsas - Erenbjerg - Bertaccini