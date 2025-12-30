OHL pense à la succession de Tobe Leysen et a un gardien de but dans le viseur

Les performances de Tobe Leysen attirent les regards. Voilà plusieurs mercatos que le portier d'OHL est cité un peu partout, et le club louvaniste prépare sa succession.

Tobe Leysen (23 ans) est depuis plusieurs saisons maintenant l'un des meilleurs gardiens de Jupiler Pro League. Cette année, le portier d'OHL figure même dans notre équipe-type pour sa régularité, même en évoluant dans une équipe de milieu voire fond de classement.

Autant dire qu'OHL en est conscient : les chances que Leysen s'éternise à Den Dreef beaucoup plus longtemps sont très minces. Un départ cet hiver est peu probable, mais l'été prochain, c'est particulièrement prévisible, et il faut donc être préparé.

Kiany Vroman vers OHL ?

Selon le Nieuwsblad, Louvain anticiperait donc et aurait quelques profils en tête. L'un d'eux est celui de Kiany Vroman (21 ans), portier du Lierse, en Challenger Pro League. Vroman a été formé au Club de Bruges mais a décidé de rejoindre les Pallieters l'été dernier.

Au Lierse, Vroman a conservé ses filets inviolés à sept reprises cette saison, soit le meilleur total en D1B. De quoi lui valoir de l'intérêt de la part d'OHL qui y voit un successeur naturel à Tobe Leysen.



Leysen, lui, ne manquera pas de prétendants. On se rappelle qu'une rumeur l'avait brièvement envoyé à l'Inter il y a deux saisons. Mais les clubs à la recherche d'un gardien de haut niveau sont nombreux en D1A...