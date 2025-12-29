La RAAL confirme l'arrivée de Jonathan Kindermans... mais pas en tant que directeur sportif !

On croyait que Jonathan Kindermans rejoignait La Louvière pour y succéder à David Verwilghen, parti pour Anderlecht. Et donc, qu'il deviendrait directeur sportif des Loups. Il n'en est rien : la RAAL a officialisé son arrivée dans un autre rôle.

Jonathan Kindermans, fils de Jean Kindermans et ex-directeur sportif du Lierse SK, rejoint bel et bien la RAAL, a confirmé le club louviérois ce lundi soir via un communiqué.

Mais contrairement à ce qui avait été évoqué par plusieurs médias et relayé dans nos colonnes, Kindermans n'arrive pas à l'Easi Arena en tant que nouveau directeur sportif. Il vient en réalité renforcer la cellule scouting.

Jonathan Kindermans n'est pas le nouveau directeur sportif de la RAAL

"Jonathan Kindermans rejoint la cellule scouting et recrutement de la RAAL pour terminer la saison 2025/26. Jonathan apportera son expertise acquise ces dernières années notamment au Lierse. Il ne remplacera pas David Verwilghen au poste de Directeur Sportif, contrairement à ce qui a été suggéré par divers médias en ce jour", précise le communiqué.

Suite au départ de David Verwilghen, on pensait en effet que Kindermans reprendrait les fonctions qu'il occupait déjà au Lierse jusqu'au mois dernier. Mais ces fonctions seront désormais assumées par le duo Nicolas Frutos-Toni Turi.



"Le rôle de David est désormais assuré par Nicolas Frutos accompagné de Toni Turi; ils oeuvrent également à la mise en place d'une organisation en ligne avec nos objectifs", confirme la RAAL. Ce matin, nous vous présentions le parcours de Jonathan Kindermans.