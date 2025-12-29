Le futur des Diables Rouges, c'est eux : les Belges à suivre en 2026

Le futur des Diables Rouges, c'est eux : les Belges à suivre en 2026
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Alors que l'année se termine vient aussi le moment de jeter un oeil vers la prochaine : quels seront les jeunes joueurs belges à suivre en 2026 ? Walfoot vous en propose cinq.

Noah Fernandez (PSV Eindhoven)

Les Pays-Bas ont pris la bonne habitude de lancer de nombreuses pépites du football belge chaque année. En plus de celles de l'Ajax Amsterdam, que l'on connaît déjà bien et qui devront confirmer en 2026, le PSV Eindhoven espère bien pouvoir assister à l'explosion de Noah Fernandez (17 ans).

Celui qui a crevé l'écran à la Coupe du Monde U17 et disputé ses premières minutes en équipe A cette saison devrait obtenir de plus en plus de temps de jeu, et confirmer tout le bien que son entraîneur Peter Bosz pense de lui. Milieu créatif et amoureux du ballon, Fernandez est l'un des talents les plus prometteurs du football belge.

Joshua Nga Kana (RSC Anderlecht)

Même s'il n'a fêté ses 16 ans qu'en juin dernier, Joshua Nga Kana compte d'ores et déjà 3 buts et 2 assists en Challenger Pro League : rares sont les joueurs de son âge à être aussi souvent décisifs à l'échelon professionnel. Besnik Hasi, qui n'est pas réputé pour lancer des jeunes prématurément, ne s'y est pas trompé et l'a repris pour le dernier match de l'année et pour le stage hivernal.



En 2026, Nga Kana pourrait bien délaisser de plus en plus souvent les Futures pour l'équipe A et étaler ses qualités en Jupiler Pro League. Spectaculaire, mais aussi particulièrement efficace pour son âge, il est l'une des plus grandes promesses de Neerpede.

Xander Dierckx (Antwerp) 

Il est l'une des discrètes révélations de cette fin d'année 2025 : Xander Dierckx, 16 ans seulement et qui évoluait encore en D2 VV jusqu'à la mi-novembre, est désormais un solide titulaire en D1A avec l'Antwerp. Une présence dans le onze qui correspond à l'incroyable retour en forme du Great Old (13/15). 

Pilier des U17 avec lesquels il compte 3 buts en 5 matchs, Dierckx, milieu défensif solide et d'une maturité affolante pour son âge, est l'un des symboles du renouveau de la formation anversoise sous Jean Kindermans. Et s'il continue à ce rythme, il pourrait bien rappeler un certain Arthur Vermeeren, autre pépite made in Antwerp

Noah Adedeji-Sternberg (KRC Genk)

On ne peut pas faire sans citer la formation genkoise, dont Kos Karetsas est bien sûr le fer de lance mais qui a également offert au championnat l'un de ses joueurs les plus affriolants en la personne de Noah Adedeji-Sternberg (19 ans). Pour lui, 2026 doit être l'année de l'explosion.

Car si Adedeji-Sternberg regorge de qualité, il lui manque encore un point très important : l'efficacité et les statistiques, cruciales à son poste d'ailier. Spectaculaire et au-dessus de la moyenne sur le plan technique, l'international U21 n'a pas encore marqué ni délivré d'assist cette saison. Dès qu'il y parviendra, bien malin qui peut prédire ses limites. 

Kaye Furo (Club de Bruges)

Les n°9 ne courent pas les rues, que ce soit en Jupiler Pro League ou au sein de la formation belge. Les chances de voir Kaye Furo obtenir du temps de jeu en 2026 sont donc réelles, et le jeune attaquant du Club de Bruges pourrait bien très vite confirmer ses qualités, après son premier but inscrit le 6 décembre dernier contre Saint-Trond.

Dans les traces de Romeo Vermant, rapidement devenu Diable Rouge après avoir impressionné pour les Blauw & Zwart, Furo peut être l'un des prochains jeunes issus de cette foisonnante formation brugeoise à avoir gravi les échelons à vitesse grand V.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp

Plus de news

"On paie le prix des erreurs des Danois" : Silvio Proto tacle sévèrement l'ancienne direction sportive

"On paie le prix des erreurs des Danois" : Silvio Proto tacle sévèrement l'ancienne direction sportive

21:40
Un club pourrait à nouveau tenter de signer Yari Verschaeren cet été

Un club pourrait à nouveau tenter de signer Yari Verschaeren cet été

19:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/12: Ebnoutalib - Batshuayi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/12: Ebnoutalib - Batshuayi

21:00
En couple avec... Sydney Sweeney ? Un coéquipier de Saelemaekers forcé de démentir

En couple avec... Sydney Sweeney ? Un coéquipier de Saelemaekers forcé de démentir

21:20
Mauvaise nouvelle pour Batshuayi : un nouveau concurrent a signé

Mauvaise nouvelle pour Batshuayi : un nouveau concurrent a signé

21:00
L'Union et Bruges ont régné sur 2025 : voici notre onze de l'année en Jupiler Pro League

L'Union et Bruges ont régné sur 2025 : voici notre onze de l'année en Jupiler Pro League

18:30
La RAAL confirme l'arrivée de Jonathan Kindermans... mais pas en tant que directeur sportif !

La RAAL confirme l'arrivée de Jonathan Kindermans... mais pas en tant que directeur sportif !

20:00
CAN : l'aventure continue pour Hugo Broos et l'Afrique du Sud

CAN : l'aventure continue pour Hugo Broos et l'Afrique du Sud

20:20
Deux joueurs plus importants qu'il n'y paraît pour Anderlecht : "Ça met le reste de l'équipe en difficulté"

Deux joueurs plus importants qu'il n'y paraît pour Anderlecht : "Ça met le reste de l'équipe en difficulté"

15:20
Une seule raison pourrait l'y pousser : voilà pourquoi Goto ne reviendra pas à Anderlecht cet hiver

Une seule raison pourrait l'y pousser : voilà pourquoi Goto ne reviendra pas à Anderlecht cet hiver

17:00
Oubliez l'Union, Bruges et Anderlecht : "Ce sont eux qui pratiquent le plus beau football de Belgique"

Oubliez l'Union, Bruges et Anderlecht : "Ce sont eux qui pratiquent le plus beau football de Belgique"

19:00
Manchester United plus concret ? Anderlecht devancé pour jeune talent traqué depuis des mois

Manchester United plus concret ? Anderlecht devancé pour jeune talent traqué depuis des mois

16:00
Ce n'est pas une première : deux joueurs du championnat belges mis à l'honneur en France

Ce n'est pas une première : deux joueurs du championnat belges mis à l'honneur en France

18:00
Affaire à saisir ? Un ancien de Pro League pourrait partir gratuitement en janvier

Affaire à saisir ? Un ancien de Pro League pourrait partir gratuitement en janvier

17:30
Il fallait s'y attendre : la lourde suspension encourue par Timothé Nkada est connue

Il fallait s'y attendre : la lourde suspension encourue par Timothé Nkada est connue

16:45
Comment Bruges est passé à côté de l'une des révélations du championnat : "J'étais prêt à venir"

Comment Bruges est passé à côté de l'une des révélations du championnat : "J'étais prêt à venir"

12:20
La dernière équipe-type de l'année : le bourreau du Standard et plusieurs Brugeois à l'honneur

La dernière équipe-type de l'année : le bourreau du Standard et plusieurs Brugeois à l'honneur

15:40
On ne le changera pas : voici pourquoi Ivan Leko avait soudainement une lèvre ensanglantée contre Genk

On ne le changera pas : voici pourquoi Ivan Leko avait soudainement une lèvre ensanglantée contre Genk

12:00
"À notre carton rouge lunaire" : l'hommage inattendu de Will Still

"À notre carton rouge lunaire" : l'hommage inattendu de Will Still

16:30
"Ils ne comptaient plus sur moi" : comment le Standard est passé à côté d'Hugo Cuypers

"Ils ne comptaient plus sur moi" : comment le Standard est passé à côté d'Hugo Cuypers

14:30
🎥 Quel but ! Un ancien de l'Union retrouve le chemin des filets après un an de disette en Premier League

🎥 Quel but ! Un ancien de l'Union retrouve le chemin des filets après un an de disette en Premier League

15:00
"Je ne l'ai connu que quelques mois, mais..." : le vibrant hommage d'un Carolo à Rik De Mil

"Je ne l'ai connu que quelques mois, mais..." : le vibrant hommage d'un Carolo à Rik De Mil

14:00
Déjà plus de deux mois à l'infirmerie : la date de retour de Zeno Debast se précise

Déjà plus de deux mois à l'infirmerie : la date de retour de Zeno Debast se précise

12:40
Jonathan Kindermans, le choix osé mais cohérent de la RAAL pour remplacer David Verwilghen

Jonathan Kindermans, le choix osé mais cohérent de la RAAL pour remplacer David Verwilghen

11:40
🎥 Colassin en pays conquis, Fellaini nostalgique : Charleroi a fait la fête au Lotto Park

🎥 Colassin en pays conquis, Fellaini nostalgique : Charleroi a fait la fête au Lotto Park

11:20
🎥 Un but pas assez mis en avant à Sclessin ? "Il mérite une nomination tardive pour le prix Puskás"

🎥 Un but pas assez mis en avant à Sclessin ? "Il mérite une nomination tardive pour le prix Puskás"

13:00
Le plus grand gagnant chez les Diables en 2025 ? "Dès qu'on lui a donné sa chance, il a répondu présent"

Le plus grand gagnant chez les Diables en 2025 ? "Dès qu'on lui a donné sa chance, il a répondu présent"

13:30
Le premier renfort pour Rik De Mil ? La Gantoise passe à l'action

Le premier renfort pour Rik De Mil ? La Gantoise passe à l'action

11:00
Toujours pas de sélection depuis le coup de fil de Tedesco : "Je mériterais d'être repris, mais..."

Toujours pas de sélection depuis le coup de fil de Tedesco : "Je mériterais d'être repris, mais..."

10:30
Pourquoi n'était-il pas encore repris ? Conte donne des nouvelles de Lukaku et évoque aussi Kevin De Bruyne

Pourquoi n'était-il pas encore repris ? Conte donne des nouvelles de Lukaku et évoque aussi Kevin De Bruyne

10:00
"Tant pis, on va en Belgique" : comment Mathieu Dossevi a signé au Standard par surprise...sans ses chaussures

"Tant pis, on va en Belgique" : comment Mathieu Dossevi a signé au Standard par surprise...sans ses chaussures

09:00
"Il fait réfléchir sur le rôle de gardien" : comment Thibaut Courtois marque les esprits à Madrid

"Il fait réfléchir sur le rôle de gardien" : comment Thibaut Courtois marque les esprits à Madrid

09:30
Des regrets d'avoir investi à Anderlecht ? La réponse franche de Marc Coucke

Des regrets d'avoir investi à Anderlecht ? La réponse franche de Marc Coucke

22:30
La RAAL a tranché : son nouveau directeur sportif sera un ancien d'Anderlecht et de l'Union

La RAAL a tranché : son nouveau directeur sportif sera un ancien d'Anderlecht et de l'Union

07:00
 Kos Karetsas et... un excédentaire d'Anderlecht cités parmi les meilleurs talents d'Europe

 Kos Karetsas et... un excédentaire d'Anderlecht cités parmi les meilleurs talents d'Europe

28/12
Il a tout tenté : Charles De Ketelaere à deux doigts de faire vaciller l'Inter

Il a tout tenté : Charles De Ketelaere à deux doigts de faire vaciller l'Inter

08:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 2-0 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved