Le futur des Diables Rouges, c'est eux : les Belges à suivre en 2026

Alors que l'année se termine vient aussi le moment de jeter un oeil vers la prochaine : quels seront les jeunes joueurs belges à suivre en 2026 ? Walfoot vous en propose cinq.

Noah Fernandez (PSV Eindhoven)

Les Pays-Bas ont pris la bonne habitude de lancer de nombreuses pépites du football belge chaque année. En plus de celles de l'Ajax Amsterdam, que l'on connaît déjà bien et qui devront confirmer en 2026, le PSV Eindhoven espère bien pouvoir assister à l'explosion de Noah Fernandez (17 ans).

Celui qui a crevé l'écran à la Coupe du Monde U17 et disputé ses premières minutes en équipe A cette saison devrait obtenir de plus en plus de temps de jeu, et confirmer tout le bien que son entraîneur Peter Bosz pense de lui. Milieu créatif et amoureux du ballon, Fernandez est l'un des talents les plus prometteurs du football belge.

Joshua Nga Kana (RSC Anderlecht)

Même s'il n'a fêté ses 16 ans qu'en juin dernier, Joshua Nga Kana compte d'ores et déjà 3 buts et 2 assists en Challenger Pro League : rares sont les joueurs de son âge à être aussi souvent décisifs à l'échelon professionnel. Besnik Hasi, qui n'est pas réputé pour lancer des jeunes prématurément, ne s'y est pas trompé et l'a repris pour le dernier match de l'année et pour le stage hivernal.







En 2026, Nga Kana pourrait bien délaisser de plus en plus souvent les Futures pour l'équipe A et étaler ses qualités en Jupiler Pro League. Spectaculaire, mais aussi particulièrement efficace pour son âge, il est l'une des plus grandes promesses de Neerpede.

Xander Dierckx (Antwerp)

Il est l'une des discrètes révélations de cette fin d'année 2025 : Xander Dierckx, 16 ans seulement et qui évoluait encore en D2 VV jusqu'à la mi-novembre, est désormais un solide titulaire en D1A avec l'Antwerp. Une présence dans le onze qui correspond à l'incroyable retour en forme du Great Old (13/15).

Pilier des U17 avec lesquels il compte 3 buts en 5 matchs, Dierckx, milieu défensif solide et d'une maturité affolante pour son âge, est l'un des symboles du renouveau de la formation anversoise sous Jean Kindermans. Et s'il continue à ce rythme, il pourrait bien rappeler un certain Arthur Vermeeren, autre pépite made in Antwerp.

Noah Adedeji-Sternberg (KRC Genk)

On ne peut pas faire sans citer la formation genkoise, dont Kos Karetsas est bien sûr le fer de lance mais qui a également offert au championnat l'un de ses joueurs les plus affriolants en la personne de Noah Adedeji-Sternberg (19 ans). Pour lui, 2026 doit être l'année de l'explosion.

Car si Adedeji-Sternberg regorge de qualité, il lui manque encore un point très important : l'efficacité et les statistiques, cruciales à son poste d'ailier. Spectaculaire et au-dessus de la moyenne sur le plan technique, l'international U21 n'a pas encore marqué ni délivré d'assist cette saison. Dès qu'il y parviendra, bien malin qui peut prédire ses limites.

Kaye Furo (Club de Bruges)

Les n°9 ne courent pas les rues, que ce soit en Jupiler Pro League ou au sein de la formation belge. Les chances de voir Kaye Furo obtenir du temps de jeu en 2026 sont donc réelles, et le jeune attaquant du Club de Bruges pourrait bien très vite confirmer ses qualités, après son premier but inscrit le 6 décembre dernier contre Saint-Trond.

Dans les traces de Romeo Vermant, rapidement devenu Diable Rouge après avoir impressionné pour les Blauw & Zwart, Furo peut être l'un des prochains jeunes issus de cette foisonnante formation brugeoise à avoir gravi les échelons à vitesse grand V.