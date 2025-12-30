Un trophée individuel pour Anderlecht avant les trophées collectifs ?

Colin Coosemans pourrait bien remporter le trophée de gardien de l'année. Mais le capitaine des Mauves n'y accorde pas trop d'importance.

Colin Coosemans fait partie des grands favoris au titre de gardien de l'année. Sa constance au long de l'année 2025 compense les quelques erreurs qui sont venues entâcher ses prestations : sans son portier, le RSCA aurait probablement perdu de précieux points en route.

"J'ai réussi à garder une certaine constance dans mes performances tout au long de l'année 2025", reconnaît Coosemans, invité du Podcast HLN de Het Laatste Nieuws. Mais pas question pour lui de placer ce trophée individuel au-dessus du collectif.

Dix ans sans titre pour Anderlecht ?

"Nous sommes encore en lice dans deux compétitions, et notre objectif est de remporter un trophée en 2026", affirme le capitaine des Mauve & Blanc. "Si vous me dites maintenant que je ne gagnerai aucun trophée individuel mais un titre avec Anderlecht, je signe immédiatement".

Le dernier trophée du RSCA date du titre de champion en 2017. Cette saison est donc la dernière si Anderlecht veut éviter d'atteindre les 10 ans sans titre remporté, une éternité. "La seule façon pour que le club reprenne son rythme de croisière est un trophée, et tout est réuni pour".



En championnat, le RSCA est actuellement 4e, derrière l'Union, Bruges et Saint-Trond. En Coupe, les Mauves ont éliminé le KRC Genk, et recevront désormais La Gantoise le 15 janvier prochain pour reprendre l'année.