Jan Vertonghen se paie l'arbitrage portugais après une polémique lors du match de Benfica

Jan Vertonghen se paie l'arbitrage portugais après une polémique lors du match de Benfica
Photo: © photonews
Deviens fan de SL Benfica! 122

Benfica a été frustré ce dimanche par Braga (2-2), et José Mourinho n'a pas manqué de tacler l'arbitrage. Plus surprenant : Jan Vertonghen aussi a réagi sur les réseaux sociaux.

C'est un tweet pour le moins surprenant, quand on pense que la dernière interaction de Jan Vertonghen sur ce réseau datait du mois d'octobre dernier. Ce lundi soir, l'ex-Diable Rouge retraité depuis cet été s'est offert une saillie à l'encontre de l'arbitrage portugais.

"Les arbitres au Portugal ne sont pas assez bons pour le niveau professionnel, c'est un fait", a ainsi lâché Vertonghen sur X, un post partagé près de 600 fois et liké plus de 3000 fois au moment d'écrire ces lignes. 

Mais quelle mouche a donc piqué Sterke Jan ? Le recordman de caps en équipe nationale réagit en réalité là à une polémique qui occupe le football portugais depuis dimanche, et qui concerne son ancienne équipe - Benfica.

Mourinho avait déjà fait son show

Condamné au partage (2-2) sur la pelouse de Braga, Benfica s'était vu refuser un but en fin de rencontre, naturellement jugé valable par José Mourinho. "En deuxième mi-temps, le SC Braga n'était plus là, il n'y avait plus que Benfica, les joueurs ont pris leurs responsabilités, ont renversé le match et gagné 3-2", ironisait le coach portugais, avec le plus grand sérieux, en conférence de presse.

Même le club lisboète rentrait dans le jeu en postant via X une vidéo du "but de la victoire à Braga". Une attitude qui s'explique par la frustration de voir le FC Porto s'envoler en tête du classement, 7 unités devant Benfica désormais... 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Primeira Liga
Primeira Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
SL Benfica

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/12: Delcroix - Kerk - Angulo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/12: Delcroix - Kerk - Angulo

11:20
Qualifié pour la Coupe du monde, Hannes Delcroix va rejoindre un nouveau club pour relancer sa carrière

Qualifié pour la Coupe du monde, Hannes Delcroix va rejoindre un nouveau club pour relancer sa carrière

11:20
À six mois du Mondial, Youri Tielemans continue de grandir : "Je n'avais jamais vu ça"

À six mois du Mondial, Youri Tielemans continue de grandir : "Je n'avais jamais vu ça"

11:00
Le vestiaire de Genk juge les premiers pas de Nicky Hayen : "Il a déjà changé tous les fondamentaux"

Le vestiaire de Genk juge les premiers pas de Nicky Hayen : "Il a déjà changé tous les fondamentaux"

10:30
On s'en rapproche : une nouvelle règle révolutionnaire sur le hors-jeu testée dès la Coupe du monde 2026 ?

On s'en rapproche : une nouvelle règle révolutionnaire sur le hors-jeu testée dès la Coupe du monde 2026 ?

10:00
"L'Union contrôle tout depuis des semaines" : Sven Vandenbroeck fixé après sa sortie polémique

"L'Union contrôle tout depuis des semaines" : Sven Vandenbroeck fixé après sa sortie polémique

09:30
🎥 Une situation exceptionnelle : Jonathan Lardot revient sur le penalty refusé à Genk contre Bruges

🎥 Une situation exceptionnelle : Jonathan Lardot revient sur le penalty refusé à Genk contre Bruges

09:00
1
Un coup dans l'aile pour la course au top 6 ? L'Antwerp pourrait perdre un joueur capital en janvier

Un coup dans l'aile pour la course au top 6 ? L'Antwerp pourrait perdre un joueur capital en janvier

08:30
Plusieurs clubs s'y intéressent : Anderlecht demanderait un véritable pactole pour Nilson Angulo

Plusieurs clubs s'y intéressent : Anderlecht demanderait un véritable pactole pour Nilson Angulo

08:00
Deux coachs belges en 1/8es de finale de la CAN : le troisième jouera sa dernière carte, ce mardi

Deux coachs belges en 1/8es de finale de la CAN : le troisième jouera sa dernière carte, ce mardi

07:40
Un trophée individuel pour Anderlecht avant les trophées collectifs ?

Un trophée individuel pour Anderlecht avant les trophées collectifs ?

07:20
1
OHL pense à la succession de Tobe Leysen et a un gardien de but dans le viseur

OHL pense à la succession de Tobe Leysen et a un gardien de but dans le viseur

07:00
Sacré avantage : Eupen ira préparer la reprise... au PSG

Sacré avantage : Eupen ira préparer la reprise... au PSG

23:00
CAN : Saintfiet et le Mali de toute justesse, le Maroc fait encore sensation !

CAN : Saintfiet et le Mali de toute justesse, le Maroc fait encore sensation !

22:30
Un ancien coach des jeunes de l'AS Eupen reprend du service en D2 ACFF

Un ancien coach des jeunes de l'AS Eupen reprend du service en D2 ACFF

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/12: Ebnoutalib - Batshuayi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/12: Ebnoutalib - Batshuayi

21:00
"On paie le prix des erreurs des Danois" : Silvio Proto tacle sévèrement l'ancienne direction sportive

"On paie le prix des erreurs des Danois" : Silvio Proto tacle sévèrement l'ancienne direction sportive

21:40
En couple avec... Sydney Sweeney ? Un coéquipier de Saelemaekers forcé de démentir

En couple avec... Sydney Sweeney ? Un coéquipier de Saelemaekers forcé de démentir

21:20
Mauvaise nouvelle pour Batshuayi : un nouveau concurrent a signé

Mauvaise nouvelle pour Batshuayi : un nouveau concurrent a signé

21:00
Le futur des Diables Rouges, c'est eux : les Belges à suivre en 2026

Le futur des Diables Rouges, c'est eux : les Belges à suivre en 2026

20:40
4
CAN : l'aventure continue pour Hugo Broos et l'Afrique du Sud

CAN : l'aventure continue pour Hugo Broos et l'Afrique du Sud

20:20
La RAAL confirme l'arrivée de Jonathan Kindermans... mais pas en tant que directeur sportif !

La RAAL confirme l'arrivée de Jonathan Kindermans... mais pas en tant que directeur sportif !

20:00
Un club pourrait à nouveau tenter de signer Yari Verschaeren cet été

Un club pourrait à nouveau tenter de signer Yari Verschaeren cet été

19:30
Oubliez l'Union, Bruges et Anderlecht : "Ce sont eux qui pratiquent le plus beau football de Belgique"

Oubliez l'Union, Bruges et Anderlecht : "Ce sont eux qui pratiquent le plus beau football de Belgique"

19:00
L'Union et Bruges ont régné sur 2025 : voici notre onze de l'année en Jupiler Pro League

L'Union et Bruges ont régné sur 2025 : voici notre onze de l'année en Jupiler Pro League

18:30
1
Ce n'est pas une première : deux joueurs du championnat belges mis à l'honneur en France

Ce n'est pas une première : deux joueurs du championnat belges mis à l'honneur en France

18:00
Affaire à saisir ? Un ancien de Pro League pourrait partir gratuitement en janvier

Affaire à saisir ? Un ancien de Pro League pourrait partir gratuitement en janvier

17:30
Une seule raison pourrait l'y pousser : voilà pourquoi Goto ne reviendra pas à Anderlecht cet hiver

Une seule raison pourrait l'y pousser : voilà pourquoi Goto ne reviendra pas à Anderlecht cet hiver

17:00
Il fallait s'y attendre : la lourde suspension encourue par Timothé Nkada est connue

Il fallait s'y attendre : la lourde suspension encourue par Timothé Nkada est connue

16:45
"À notre carton rouge lunaire" : l'hommage inattendu de Will Still

"À notre carton rouge lunaire" : l'hommage inattendu de Will Still

16:30
Manchester United plus concret ? Anderlecht devancé pour jeune talent traqué depuis des mois

Manchester United plus concret ? Anderlecht devancé pour jeune talent traqué depuis des mois

16:00
La dernière équipe-type de l'année : le bourreau du Standard et plusieurs Brugeois à l'honneur

La dernière équipe-type de l'année : le bourreau du Standard et plusieurs Brugeois à l'honneur

15:40
Deux joueurs plus importants qu'il n'y paraît pour Anderlecht : "Ça met le reste de l'équipe en difficulté"

Deux joueurs plus importants qu'il n'y paraît pour Anderlecht : "Ça met le reste de l'équipe en difficulté"

15:20
🎥 Quel but ! Un ancien de l'Union retrouve le chemin des filets après un an de disette en Premier League

🎥 Quel but ! Un ancien de l'Union retrouve le chemin des filets après un an de disette en Premier League

15:00
"Ils ne comptaient plus sur moi" : comment le Standard est passé à côté d'Hugo Cuypers

"Ils ne comptaient plus sur moi" : comment le Standard est passé à côté d'Hugo Cuypers

14:30
"Je ne l'ai connu que quelques mois, mais..." : le vibrant hommage d'un Carolo à Rik De Mil

"Je ne l'ai connu que quelques mois, mais..." : le vibrant hommage d'un Carolo à Rik De Mil

14:00

Plus de news

Les plus populaires

Primeira Liga

 Journée 16
FC Famalicao FC Famalicao 2-3 Estrela Amadora Estrela Amadora
Estoril Estoril 4-1 Alverca Alverca
Casa Pia AC Casa Pia AC 0-0 Vitória Guimarães Vitória Guimarães
Arouca Arouca 2-2 Gil Vicente Gil Vicente
Braga Braga 2-2 SL Benfica SL Benfica
Sporting Portugal Sporting Portugal 4-0 Rio Ave Rio Ave
FC Porto FC Porto 2-0 Vilafranquense Vilafranquense
Nacional Nacional 11/01 CD Santa Clara CD Santa Clara
Moreirense Moreirense 11/01 CD Tondela CD Tondela
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved