Jan Vertonghen se paie l'arbitrage portugais après une polémique lors du match de Benfica

Benfica a été frustré ce dimanche par Braga (2-2), et José Mourinho n'a pas manqué de tacler l'arbitrage. Plus surprenant : Jan Vertonghen aussi a réagi sur les réseaux sociaux.

C'est un tweet pour le moins surprenant, quand on pense que la dernière interaction de Jan Vertonghen sur ce réseau datait du mois d'octobre dernier. Ce lundi soir, l'ex-Diable Rouge retraité depuis cet été s'est offert une saillie à l'encontre de l'arbitrage portugais.

"Les arbitres au Portugal ne sont pas assez bons pour le niveau professionnel, c'est un fait", a ainsi lâché Vertonghen sur X, un post partagé près de 600 fois et liké plus de 3000 fois au moment d'écrire ces lignes.

The refs in Portugal are not good enough for professional level, fact! — Jan Vertonghen (@JanVertonghen) December 29, 2025

Mais quelle mouche a donc piqué Sterke Jan ? Le recordman de caps en équipe nationale réagit en réalité là à une polémique qui occupe le football portugais depuis dimanche, et qui concerne son ancienne équipe - Benfica.

Mourinho avait déjà fait son show

Condamné au partage (2-2) sur la pelouse de Braga, Benfica s'était vu refuser un but en fin de rencontre, naturellement jugé valable par José Mourinho. "En deuxième mi-temps, le SC Braga n'était plus là, il n'y avait plus que Benfica, les joueurs ont pris leurs responsabilités, ont renversé le match et gagné 3-2", ironisait le coach portugais, avec le plus grand sérieux, en conférence de presse.





Même le club lisboète rentrait dans le jeu en postant via X une vidéo du "but de la victoire à Braga". Une attitude qui s'explique par la frustration de voir le FC Porto s'envoler en tête du classement, 7 unités devant Benfica désormais...