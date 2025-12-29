Mauvaise nouvelle pour Batshuayi : un nouveau concurrent a signé

Il fait partie des Diables qui espèrent vivre une année 2026 plus belle que la précédente. Michy Batshuayi vient encore de voir débarquer un concurrent de plus à Francfort.

La situation de Michy Batshuayi à l'Eintracht Francfort est loin d'être idéale. L'attaquant belge est sevré de temps de jeu et alors qu'il avait enfin trouvé le chemin des filets cette saison en championnat (le 30/11 contre Wolfsbourg), son année 2025 s'est terminée sur une blessure. 

En termes de concurrence, les choses auraient pu s'améliorer avec le départ prévu d'Elye Wahi pour l'OGC Nice (nous vous en parlions ici). Mais, preuve de plus que l'Eintracht ne compte pas forcément sur Batshuayi, le club a désormais attiré un nouvel attaquant.

Le meilleur buteur de D2 allemande à Francfort 

C'est en effet officiel : Younes Ebnoutalib (22 ans), attaquant du SV Elversberg et meilleur buteur de 2.Bundesliga, a signé à l'Eintracht Francfort jusqu'en juin 2031. Il intégrera le noyau du 7e de Bundesliga dès ce 1er janvier. 

Après un parcours assez chaotique via les divisions inférieures allemandes et Perugia en Italie (Serie C), Ebnoutalib réalise la première saison pleine de sa carrière et Francfort a décidé de parier sur son talent. Il est transféré pour 8 millions d'euros à l'Eintracht.


Pour Michy Batshuayi, le signal est clair : il faudra plus que probablement trouver une solution cet hiver, sous peine d'être sevré de temps de jeu... avec le risque de manquer la Coupe du Monde en juin prochain. 

