Le Barça en pole pour le meilleur buteur de Bundesliga

Atout numéro 1 du leader du championnat, l'Allemand se sait très convoité.

Liverpool, le Real... le nom de Timo Werner est lié aux plus grands clubs d'Europe depuis quelques semaines. Et pour cause, du haut de ses 20 buts en championnat (seul Lewandowski fait aussi bien en Allemagne), Timo Werner est l'atout numéro 1 de Leipzig, leader de Bundesliga.

Pourtant, selon les informations de Sport, c'est le Barça qui serait en pole-position pour le recruter cet hiver. Un éventuel transfert qui permettrait aux Blaugrana de compenser l'absence de Luis Suarez, blessé et absent jusqu'au mois d'avril minimum.