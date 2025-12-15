Sofian Kiyine est fixé : le "footballeur volant" connaît sa peine

Sofian Kiyine est fixé : le "footballeur volant" connaît sa peine
Photo: © photonews

Il y a un peu moins de deux ans, Sofian Kiyine défrayait la chronique en s'encastrant dans un hall omnisports à Flémalle. L'ancien joueur d'OHL connaît désormais sa peine.

Les images avaient fait le tour du monde : Sofian Kiyine, en état d'ébriété au volant, était arrivé en excès de vitesse dans un rond-point de la région liégeoise, à Flémalle. Son véhicule avait décollé et traversé la cloison d'un hall omnisports, où il terminait sa course.

Par miracle, seul le joueur avait été légèrement blessé, souffrant de quelques fractures. Quelques heures auparavant, des jeunes pratiquaient un entraînement de basketball là où le véhicule a terminé sa course ; le pire avait donc été évité.

Sofian Kiyine ne prend pas de ferme 

Il a ensuite été déterminé que Sofian Kiyine roulait en état d'ébriété (1,72g d'alcool par litre de sang), et à une vitesse inappropriée (150km/h) environ. On s'attendait donc à un jugement sévère, mais l'ancien joueur d'OHL avait été chanceux : il n'avait écopé que de sursis. 

Le parquet avait fait appel, estimant la décision du tribunal trop clémente. On sait désormais ce qu'il en est : le Nieuwsblad rapporte que le tribunal correctionnel de Liège a confirmé ce lundi le jugement précédent du juge de police. Sofian Kiyine n'écope donc que d'une peine avec sursis.


Un jugement d'autant plus étonnant que le joueur... avait récidivé le 12 juillet dernier, traversant un rond-point en état d'ébriété et percutant cette fois un lampadaire. Visiblement, ces circonstances aggravantes n'ont pas eu d'impact sur le jugement du tribunal... 

