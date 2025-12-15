Trophée Raymond Goethals : le meilleur entraîneur belge de l'année est connu

Vincent Kompany s'est vu décerner ce lundi le Trophée Raymond Goethals, récompensant le meilleur entraîneur belge de l'année.

Le coach du Bayern succède à Nicky Hayen, qui est lui deuxième au classement cette année à égalité avec Sébastien Pocognoli. Dimanche dernier, Vincent Kompany avait déjà été sacré entraîneur de l'année au Gala du Sport.



L'ancien Diable Rouge est récompensé suite aux performances avec son club. Les Bavarois ont remporté la Bundesliga la saison dernière et sont en très bonne voie pour remporter à nouveau le titre lors de l'exercice en cours. Cette saison, ils ne se sont inclinés qu'à une seule reprise, face au leader de Premier League, Arsenal, en phase de ligue de la Ligue des champions.

Le jury décernant ce trophée est composé d'anciens sélectionneurs des Diables Rouges, d'anciens lauréats de ce prix, de membres de l'organisation et d'arbitres. Le Trophée Raymond Goethals est réservé aux coachs belges actifs en Belgique ou à l'étranger.

Vincent Kompany était évidemment le favori pour remporter ce prix. Voir Nicky Hayen ou Sébastien Pocognoli le remporter cette année était peu probable, d'autant que l'année de l'ancien Anderlechtois a été grandiose. Et elle n'est d'ailleurs pas encore tout à fait terminée.

Dernier match de l'année

Ce dimanche, les hommes du tacticien belge disputeront leur dernier match en 2025. Ils se déplaceront sur la pelouse de Heidenheim. Cette rencontre comptera pour la 15e journée de Bundesliga et le coup d'envoi sera donné à 17h30.