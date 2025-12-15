Les mots de Bart Verhaeghe l'ont blessé : Nicky Hayen s'exprime sur son licenciement

Une semaine après son licenciement surprise à Bruges, Nicky Hayen a réagi pour la première fois. L'entraîneur parle du soutien des supporters, de son étonnement quant au timing et d'une déclaration du président Bart Verhaeghe qu'il n'a pas appréciée.

Lundi passé, coup de tonnerre à Bruges : Nicky Hayen était licencié et remplacé immédiatement par Ivan Leko, suite à des résultats en dents de scie. Selon la direction du Club, "le feu et l'énergie n'étaient plus là". Pour la première fois, dans les colonnes de Het Laatste Nieuws, Hayen a réagi à ce licenciement.

"Le soutien des supporters du Club, mais aussi des supporters d'autres équipes, ça me réchauffe le coeur", reconnaît l'ex-coach des Gazelless. "Je n'avais pas l'impression d'être arrivé en fin de cycle à Bruges. On le voit aussi à la réaction des joueurs".

Nicky Hayen surpris par le timing

Le timing l'a donc surpris, car les résultats moyens des dernières semaines n'avaient pas eu de conséquences catastrophiques jusqu'ici. "Sur le plan humain, c'est très dommage, et je ne m'y attendais pas du tout. Après le match contre Saint-Trond, j'avais discuté avec le président et il n'y avait aucun signe avant-coureur d'une fin de collaboration".

"J'ai donc vraiment été surpris d'apprendre la nouvelle plus tard dans l'après-midi. Mais je suis assez expérimenté pour savoir que ça arrive dans le football", regrette Hayen. "Et cette fois, ça m'est arrivé à moi".

Bart Verhaeghe a ensuite tenu des propos qui ont surpris Nicky Hayen : le président du FC Bruges a déclaré que son coach devait avant tout s'estimer reconnaissant de l'opportunité reçue. "Tous ceux qui me connaissent savent que je suis reconnaissant, tous les jours. Après le 1/9 en début de saison dernière, j'ai encore remercié la direction pour leur confiance. Je pense qu'il ne pensait pas à mal en disant ça mais c'était dommage d'entendre ça".