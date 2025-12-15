Un Liégeois se met en évidence en D1 luxembourgeoise

Arrivé au Luxembourg l'été dernier, Sami El Anabi s'y épanouit. Après un parcours sinueux, il se met en évidence au sein d'une D1 européenne.

Le parcours de Sami El Anabi (25 ans) n'est pas orthodoxe : formé au Standard de Liège et à l'Excelsior Virton, où il était capitaine des Espoirs, le Liégeois s'en va très jeune en Espagne, au Real Avilès, avant de signer en Bulgarie du côté de Cherno More.

Après plusieurs saisons en D1 bulgare, El Anabi fait un passage au Maroc, son pays d'origine : international marocain U23 (5 caps), il va notamment disputer la Coupe du Monde des Clubs avec le Wydad Casablanca. En 2024, il tente une aventure exotique et met le cap sur... l'Indonésie, où il sera titulaire en D2 puis en D1 à Nusantara et Bekasi United.

El Anabi, pilier de l'Atert Bissen

Puis, l'été passé, retour "au bercail" - ou presque. Après avoir été cité du côté du SL16 pour éventuellement y devenir le "vétéran" désigné de l'équipe, il opte pour la D1 luxembourgeoise. Cette saison, il prouve avoir fait le bon choix.

El Anabi est en effet un titulaire indiscutable au FC Atert Bissen, qui vit une saison exceptionnelle : le club est actuellement 2e de BGL Ligue, deux points seulement derrière Differdange. C'est un exploit car Bissen a été promu en D1 pour la première fois de son histoire la saison passée.



Sami El Anabi a disputé 10 rencontres cette saison pour le FC Atert Bissen, où il est sous contrat jusqu'en 2026.