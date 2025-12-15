Nathan De Cat à la Coupe du monde 2026 ? "Je ne serai certainement pas déçu"

Ce lundi, plusieurs prix individuels ont été décernés dans le football belge. Vincent Kompany a été récompensé avec le Trophée Raymond Goethals, mais le jeune talent d'Anderlecht, Nathan De Cat, a également reçu un trophée. L'Anderlechtois a réagi après avoir reçu cette récompense.

Il a remporté le Prix Dominique D’Onofrio, décerné chaque année au meilleur débutant de la Jupiler Pro League. Luka Vuskovic et Aleksandar Stankovic étaient également en lice.

"J’ai toujours cru en moi", a déclaré De Cat selon le Nieuwsblad. "La manière dont on me regarde ? Je ne m’en occupe pas, j’essaie simplement de jouer mon propre jeu."

Nathan De Cat récompensé, mais les pieds bien sur terre

Anderlecht s’est imposé 2-1 face à Saint-Trond, se relançant ainsi après la lourde défaite 4-0 contre Westerlo. "Je pense que nous pouvons encore faire mieux collectivement, mais nous sommes sur la bonne voie. Le top 3 est de toute façon un objectif obligatoire pour Anderlecht."

Nathan De Cat peut encore viser d’autres distinctions individuelles. "Le Soulier d’Or ? Non, ce n’est pas un objectif pour moi", a clairement affirmé le milieu de terrain. Le jeune talent de 17 ans n’a pas encore été appelé chez les Diables Rouges, en vue de la Coupe du monde prévue cet été.

Mais… "Même la Coupe du monde, je n’y pense vraiment pas. C’est encore très loin et il y a beaucoup de bons joueurs à mon poste. Je ne serai certainement pas déçu si je ne fais pas partie de la sélection."