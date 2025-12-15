Coup dur pour Vincent Kompany et le Bayern à l'approche de la trêve

Mauvaise nouvelle pour Vincent Kompany : il devra se passer de son gardien Manuel Neuer pour probablement plusieurs semaines.

Le Bayern a publié un communiqué ce lundi dans lequel il précise que le joueur souffre d'une déchirure musculaire à l'arrière de la cuisse droite. C'est ce qu'a révélé un examen réalisé par le club allemand.

Le portier s'est blessé lors du dernier match du Bayern. Les Bavarois affrontaient la lanterne rouge de Bundesliga, Mayence 05, dimanche. Les deux équipes s'étaient quittées sur un score de parité (2-2).

Le club bavarois ne précise pas la durée d'indisponibilité exacte. Ce genre de blessure varie souvent de 3 à 4 semaines, mais rien n'est sûr.

Bientôt la trève

Il ne sera pas de la partie ce dimanche face à Heidenheim. Il s'agira du dernier match du Bayern en 2025. Ensuite, ce sera la trêve.

Les Bavarois reprendront le 11 janvier prochain avec un match à domicile. Ils accueilleront Wolfsburg pour le compte de la 16e journée de championnat. Difficile de dire si Manuel Neuer sera déjà de retour. Sa blessure tombe heureusement pour les Bavarois juste avant la trêve, ce qui fait qu'il devrait manquer peu de rencontres.