"C'est sévère" : un ancien arbitre critique l'intervention du VAR à Genk

Le KVC Westerlo a bien failli repartir de Genk avec les trois points, mais les a finalement vus s'envoler dans le temps additionnel. Le carton rouge infligé à Emin Bayram et l'intervention du VAR ont suscité de nombreuses discussions.

Le KVC Westerlo a fait un match nul sur le score de 1-1 dimanche soir sur la pelouse de Genk. Les Campinois semblaient longtemps se diriger vers une victoire, mais dans le temps additionnel, Hyeon-Gyu Oh a finalement égalisé. À ce moment-là, les visiteurs n’étaient plus que dix sur le terrain.

Cela faisait suite à l’exclusion du défenseur Emin Bayram, coupable d’avoir stoppé Yira Sor. L’arbitre Michiel Allaerts avait d’abord brandi un carton jaune, mais après une intervention du VAR, le carton rouge a finalement été sorti.

L’intervention du VAR sur le rouge de Bayram sous le feu des critiques

"À mes yeux, c’est sévère, mais défendable", explique Serge Gumienny dans le Belang van Limburg. "Bayram était le dernier homme et Sor partait vers le but, même s’il devait s’excentrer. Le fait qu’une occasion de but à cent pour cent lui soit retirée reste sujet à interprétation."

"La route vers le but était encore longue", poursuit-il. De plus, Yira Sor ne se dirigeait pas directement vers le but : "C’est pour cela que je trouve le rouge sévère."

"La décision initiale de l’arbitre de sortir le jaune n’était certainement pas, selon moi, une clear and obvious error. Je me demande donc pourquoi le VAR a estimé nécessaire d’intervenir", critique Serge Gumienny.



