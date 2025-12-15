Diable à une reprise, il n'a pas renoncé au Mondial : "Je ne comprends pas pourquoi mon nom n'est jamais cité"

Sélectionné à une reprise avec les Diables Rouges, Siebe Van der Heyden n'a pas renoncé à son rêve de participer à la Coupe du monde 2026. Le défenseur de La Gantoise ne comprend pas pourquoi son nom n'est jamais évoqué parmi les candidats potentiels.

Avant son arrivée à La Gantoise, Siebe Van der Heyden a passé six mois à Sankt-Pauli sous la direction d’Alexander Blessin, qu'il avait connu à l'Union. "Il m’a vraiment donné ma chance, même si je manquais de rythme de match. Il voulait vraiment m’aider à retrouver mon niveau, et j’ai énormément apprécié cela", confie-t-il dans le magazine du club gantois, WigWam.

De retour en Belgique, il a immédiatement brillé à la Planet Group Arena, inscrivant cinq buts en quelques mois. "Non, ce n’est pas un hasard. Je suis maintenant récompensé pour le travail acharné et la persévérance dont j’ai fait preuve ces dernières années."

Dans sa carrière, le défenseur central compte désormais dix buts, dont la moitié récemment inscrits avec Gand. Il insiste sur le fait que ces performances sont le fruit de son engagement constant et de sa confiance dans sa progression.

Siebe Van der Heyden n'abandonne pas son rêve de Coupe du monde

En mars 2022, Siebe Van der Heyden avait disputé son premier match international contre le Burkina Faso. Depuis, aucune nouvelle convocation en équipe nationale. "Je vais être honnête : oui, cela me marque. Il m’arrive de constater que mon nom n’est même pas mentionné parmi les possibles Diables Rouges", déplore-t-il, rappelant qu'il avait livré une prestation correcte.



Malgré le silence autour de son nom, Siebe Van der Heyden reste ambitieux. "Cela me travaille un peu de ne plus avoir été appelé. J’ai le sentiment que je mérite ce niveau. La sélection pour le Mondial 2026 est encore loin, qui sait ? C’est toujours une grande ambition", conclut-il.