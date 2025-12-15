Une chaîne de télévision belge annonce une bonne nouvelle pour les amateurs de football étranger

La Copa del Rey sera à nouveau diffusée gratuitement en Belgique pour trois saisons de plus. RTL Sports a annoncé la nouvelle ce lundi.

La Copa del Rey oppose les équipes espagnoles de différentes divisions. Les 1/16e de finale commencent dès ce mardi à 19h00.

Le FC Barcelone fera son entrée en lice dans la compétition face au CD Guadalajara (D3 espagnole), ce mardi à 21h00. Le Real Madrid jouera de son côté ce mercredi à 21h00 face au CF Talavera (D3 espagnole).

L'Atlético Madrid jouera également mercredi, avec un coup d'envoi prévu à 21h00. Pour citer encore une grande équipe espagnole, le Betis se déplacera à Murcie jeudi. Le coup d'envoi sera donné à 21h00 dans le stade où les Diables Rouges avaient joué face à l'Ukraine en mars dernier.

La saison dernière, le FC Barcelone avait remporté la Copa del Rey. Les Catalans étaient venus à bout du Real Madrid en s'imposant sur le score de 3-2 en finale.

Uniquement sur RTL Play ?

L'intégralité de la compétition avait été diffusée sur RTL Play. On ignore pour l'instant si toutes les rencontres seront diffusées sur la plateforme de streaming ou s'il y aura également des rencontres en clair à la télévision.



