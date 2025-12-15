"Ce prix signifie beaucoup pour moi" : Vincent Kompany réagit après avoir remporté le Trophée Raymond Goethals

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Vincent Kompany a remporté le Trophée Raymond Goethals ce lundi. Le coach du Bayern a réagi à cette désignation dans une courte vidéo.

Ce prix récompense le meilleur entraîneur belge de l'année, actif en Belgique ou à l'étranger. Vincent Kompany, auteur d'une année grandiose où il a notamment remporté la Bundesliga avec le Bayern, a donc été désigné.

Il n'était d'ailleurs pas présent à la cérémonie qui se tenait ce lundi à Grimbergen. C'est son père, Pierre Kompany, qui a récupéré la récompense.

Le message de Vincent Kompany

Il a tout de même tenu à adresser un message. L'ancien Diable Rouge se dit "incroyablement honoré" de recevoir ce prix devant Nicky Hayen et Sébastien Pocognoli.

"Ce prix signifie beaucoup pour moi. Encore plus quand on voit les autres noms au palmarès et l'histoire liée au Trophée", avance le coach belge dans un premier temps.

Avant de conclure : "Raymond reste un exemple pour tous les entraîneurs belges, mais aussi ceux qui travaillent au-delà de nos frontières." Vincent Kompany a également remporté le titre d'entraîneur de l'année lors du Gala du Sport dimanche dernier. Là non plus, il n'avait pas pu se rendre à la cérémonie. Le Bayern affrontait Mayence en championnat.