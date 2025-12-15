Prix Dominique D'Onofrio : le meilleur débutant de l'année en Pro League désigné

Le milieu de terrain d'Anderlecht, Nathan De Cat, a été récompensé ce lundi par le Prix Dominique D'Onofrio. Ce trophée est remis au meilleur débutant de l'année en Pro League.

Celui qui a découvert la D1A lors des play-offs de la saison dernière est une véritable révélation du côté d'Anderlecht. Fort de ses qualités et de son travail, il s'est désormais imposé comme un cadre d'Anderlecht à seulement 17 ans.

Depuis le début de l'exercice, il n'a manqué aucune rencontre de championnat. Il a été titularisé à presque chaque reprise. La seule fois où il n'a pas disputé l'intégralité d'un match en Pro League cette saison, c'était le 31 août dernier face à l'Union Saint-Gilloise, où il est apparu durant 24 minutes.

Nathan De Cat succède à Joaquin Seys. Au classement de cette récompense, il devance le Brugeois Aleksandar Stankovic et le joueur de Westerlo, désormais à Hambourg, Luka Vuskovic.

Encore deux matchs en 2025

Son année avec le Sporting d'Anderlecht n'est pas encore tout à fait terminée. En effet, il restera encore deux rencontres de championnat avant la trêve.



Les Mauves se déplaceront d'abord sur la pelouse de l'Antwerp ce dimanche pour le compte de la 19e journée de championnat. Un match compliqué face à une équipe qui est en train de relever la tête avec son nouveau coach, Joseph Oosting. Ensuite, les Mauves termineront l'année par un match à la maison le lendemain de Noël (26 décembre) à 20h45.