OFFICIEL : Marouane Fellaini est de retour dans un club de Pro League

Marouane Fellaini est de retour au Sporting de Charleroi, club où il a été en partie formé. Les Zèbres ont annoncé ce lundi soir qu'il s'apprête à rejoindre le staff technique.

"L’ancien milieu de terrain international, vainqueur de l’Europa League avec Manchester United en 2017, interviendra en tant que consultant sportif au cours des prochaines semaines", écrit le club carolo.

Charleroi précise que l’ancien Diable Rouge était ponctuellement présent la semaine et lors des matchs de Charleroi. "Marouane Fellaini mettra toute son expérience, sa grinta et son expertise au service du staff carolo", ajoute la formation.

"Fort de ses 87 sélections avec les Diables Rouges, il apportera sa connaissance du football international et des exigences du plus haut niveau à notre groupe."

Épauler le staff technique

Mais alors, quel sera concrètement son rôle ? Il épaulera le staff technique et participera activement au développement des joueurs de l’équipe A, tout en cherchant à instaurer une culture de travail fondée sur l’exigence, la rigueur et la performance.



"L’ensemble du club se réjouit de pouvoir compter sur l’apport et l’expérience de Marouane Fellaini qui, ne l’oublions pas, a débuté sa carrière au Sporting de Charleroi en 2004", conclut Charleroi dans son communiqué.