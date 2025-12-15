OFFICIEL : Alexis Saelemaekers prend une grande décision pour son avenir

La saison d'Alexis Saelemaekers à Milan se passe particulièrement bien. Sans surprise donc, les deux parties ont discuté d'une prolongation de contrat. C'est désormais acté : il prolonge son contrat jusqu'au 30 juin 2031.

Alexis Saelemaekers (26 ans) est l'une des superbes surprises de l'année 2025 à l'AC Milan. L'ailier dispute une excellente saison en Serie A, et est même devenu un Diable Rouge important sous Rudi Garcia lors des derniers rassemblements internationaux.

Le contrat de Saelemaekers, cependant, se terminait en 2027. Traditionnellement, quand il ne reste qu'un an et demi de contrat, les joueurs clefs entament des négociations en vue d'une prolongation à long terme ; c'est ce qu'a fait le Belge, rapporte le journaliste italien Nicolo Schira.

Saelemaekers jusqu'en 2031 à Milan

Alexis Saelemaekers a étendu son contrat en Lombardie jusqu'en 2031. Des négociations rendues nécessaires par le fait que divers clubs (Newcastle, Nottingham Forest ou encore la Juventus) ont été cités comme suivant sa situation de près.

Cette saison, Alexis Saelemaekers a disputé 18 matchs pour les Rossoneri, pour un total de 2 buts et 4 passes décisives. Après un prêt réussi à l'AS Rome, l'ailier belge était revenu l'été passé à Milan avec un autre statut et semble désormais indispensable.



En sélection aussi, Saelemaekers a passé un palier, décrochant trois titularisations (en 9 matchs) sous Rudi Garcia, donnant 4 assists et inscrivant un but. Il sera, sauf imprévu, de la partie en juin prochain à la Coupe du Monde.