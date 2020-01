Mignolet part à la faute, Zulte résiste à Bruges: suspense intact avant le retour

Devant son public, le Club de Bruges n'a pas su se défaire de Zulte Waregem en demi-finale aller de Coupe de Belgique.

En l'absence d'Emmanuel Dennis et de Krépin Diatta, que Philippe Clement avait décidé de laisser au repos, ce sont Loïs Openda et David Okereke qui étaient alignés en pointe du côté brugeois. Vlietinckx et Mats Rits étaient eux aussi titulaires. Côté flandrien, Francky Dury était privé d'Omar Govea et de Cyle Larin. Saido Berahino était aligné aux côté de Gianni Bruno devant.

Et, fidèle à ses habitudes, le Club de Bruges a rapidement pris la rencontre en mains, mais sans trouver l'ouverture. Brillant, Ibrahima Seck a annihilé les deux plus belles occasions brugeoises de la première période: en intervenant sur un centre de Vanaken au quart d'heure, d'abord, puis en repoussant, à même la ligne, un coup de tête du Soulier d'Or, 20 minutes plus tard.

Un léger avantage pour Zulte

C'est finalement en deuxième période que Bruges a trouvé l'ouverture. Grâce à un assist oparfait de Charles De Ketelaere, conclu par Mats Rits. Joie de courte durée, néanmoins, pour les Blauw en Zwart, six minutes plus tard, Saido Berahino profitait d'une bourde de Simon Mignolet pour remettre les deux équipes à égalité.

Un but de Vormer annulé, une frappe à bout portant de Percy Tau repoussée par Bossut: le Club de Bruges aura bien tenté de repasser devant avant le coup de sifflet final, mais Zulte Waregem a tenu le choc et recevra Bruges, dans deux semaines, avec un très léger avantage, matérialisé par ce but important marqué à l'extérieur (1-1).