Cristiano Ronaldo, piqué au vif par le sixième Ballon d'Or de Messi?

Déjà lancé dans la course à un sixième Ballon d'Or, Critiano Ronaldo?

S’il n’en a rien dit, Cristiano Ronaldo a sans doute été un peu touché dans son orgueil, lors du dernier gala du Ballon d’Or, début décembre. Absent de la cérémonie (il recevait, au même moment, le trophée de joueur de l’année en Italie), le Portugais a assisté de loin au sixième sacre record de son plus grand rival.

Pour la deuxième année consécutive, le Portugais a dû laisser les honneurs à quelqu’un d’autre. Et ce n’est sans doute pas sa troisième place, pourtant tout de même synonyme de neuvième podium consécutif, qui aura pu consoler le quintuple Ballon d’Or.

Un CR7 grand cru

Pourtant, deux mois plus tard, l’éventuelle déception semble largement digérée. Mieux même : Cristiano Ronaldo a retrouvé toute son efficacité. Et il est même plus efficace qu’il ne l’a jamais été sous le maillot des Bianconeri.

Comme si ce Ballon d’Or laissé à Lionel Messi avait réveillé l’appétit d’ogre de Cristiano Ronaldo. Depuis que l’Argentin a fait main basse sur le trophée individuel le plus convoité de la main basse, le Portugais est tout simplement inarrêtable.

La grande forme en 2020

Son premier triplé italien, deux doublés, et quatre buts: CR7 reste sur une série de sept rencontres consécutives avec au moins un but à son compteur en Serie A, mais il a aussi marqué en Coupe d’Italie et en Ligue des Champions.

Depuis le 2 décembre, jour de la remise du Ballon d’Or, Ronaldo n’est, en fait, resté muet qu’à une seule reprise, c’était en Supercoupe et c’est aussi la seule défaite concédée par la Juventus depuis lors. Et en 2020, ses statistiques sont même dignes de ses plus belles années au Real: il a disputé quatre rencontres et inscrit sept buts. Tout profit pour la Vieille Dame, qui se détache doucement en tête du championnat...