Joeri Dequevy prêt pour le choc de samedi : "C'est en quelque sorte un mini Clasico"

Ce samedi, le RWDM accueillera le FC Liège pour le compte de la dix-neuvième journée de D1 Amateurs. Un match ô combien important pour les deux équipes qui sont séparées d'un point au classement.

Choc au programme ce samedi soir en D1 Amateurs avec cette rencontre entre le RWDM et le FC Liège. De plus, les deux équipes connaissent un beau début d'année 2020 et veulent poursuivre sur leur lancée.

"Tout faire pour gagner ! Puis en tant que Bruxellois, j'ai très envie de remporter ce duel", nous confie Joeri Dequevy. "C'est en quelque sorte un "mini Clasico". Une joute entre deux clubs historiques qui possèdent un passé glorieux. La motivation est bien présente mais nous ne devons pas perdre la tête pour autant. Il faut continuer sur notre lancée après ce 4 sur 6. De plus, il y a un sentiment de revanche après notre défaite au match aller. Nous devons montrer que nous sommes chez nous", a souligné l'ancien joueur de l'Antwerp et d'OHL qui n'a pas digéré la défaite à Rocourt au match aller (1-0).

Cette semaine, le RWDM a perdu son entraîneur principal, Fred Vanderbiest. Celui-ci a quitté le club pour retrouver son ancien poste, celui d'adjoint au KV Malines. "Surpris par son départ. Mais, c'est le football. Il a fait son choix, nous devons continuer de notre côté. Fred Stilmant reprend les rênes de l'équipe, donc nous sommes dans la continuité. Nous sommes prêts pour cette rencontre du week-end. Malgré les enjeux présents, j'espère que nous aurons droit à une belle rencontre", a conclu Joeri Dequevy qui ne perd pas de vue le top 4 et les playoffs, objectif initial du club bruxellois.