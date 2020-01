Lyon enfonce un peu plus dans la crise le Toulouse de Dossevi et Vainqueur

Ce dimanche après-midi, l'Olympique Lyonnais s'est imposé contre Toulouse qui restera la lanterne rouge de la Ligue 1 une semaine supplémentaire.

A la demi-heure de jeu, Houssem Aouar trouvait Maxwel Cornet qui ouvrait la marque pour les Lyonnais. L'ailier droit ivoirien inscrit là son quatrième goal de la saison. L'OL dominait la partie et, inévitablement, le deuxième but tomba. Moussa Dembélé faisait 2-0 à la 71ème minute. Ekambi mettait même un troisième goal quelques minutes plus tard. Score final : 3-0.

Le club des anciens Standarmen Mathieu Dossevi et William Vainqueur, tous les deux titulaires ce dimanche, s'enfoncent un peu plus dans la crise. Toulouse est bon dernier, avec seulement douze points. Ils ont déjà neuf points de retard sur le premier club non relégable. De son côté, l'OL revient à la cinquième place, à un petit point de la première place européenne occupée pour l'instant par Montpellier.