🎥 Serie A : L'AS Rome et la Lazio contraints au nul dans le derby de Rome

Malgré le match nul, le derby de Rome a tenu toutes ses promesses avec une domination du club de la Louve.

La 21ème journée de Serie A offrait ce dimanche une très belle opposition avec un derby de Rome très attendu. Une rencontre qui s'est clôturée sur le score de 1-1 malgré une certaine domination de la part de l'AS Rome.

Ce sont d'ailleurs les hommes de Paulo Fonseca qui ont ouvert le score dès la 26e minute de jeu via Edin Dzeko, bien aidé par le gardien de la Lazio, Strakosha, auteur d'une sortie loupée dans les airs.

Mais la Lazio ne s'est pas découragée et est revenue au score 8 minutes plus tard via son défenseur Acerbi. Un but plutôt gag avec une sortie un peu hasardeuse du gardien de la Roma, Pau Lopez.

FAIL | La Lazio vient de marquer le but le plus étrange de cette saison. ūüĎÄūü§£ pic.twitter.com/vnVrmYaPSD — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 26, 2020

Malgré les occasions, la Roma n'a pas réussi à prendre l'avance sur son ennemi en deuxième mi-temps. Au classement, les Giallorossi sont désormais quatrièmes avec 39 points. La Lazio, de son côté, a loupé l'occasion de revenir à la hauteur de l'Inter à la deuxième place et compte désormais 46 points.