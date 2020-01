"Ma plus grande idole": Romelu Lukaku rend un vibrant hommage à Kobe Bryant

Big Rom' est particulièrement touché par la disparition tragique de la légende de la NBA.

Kobe Bryant est décédé dans un accident d'hélicoptère ce dimanche et Romelu Lukaku, comme de nombreuses autres stars du sport, a tenu à lui rendre hommage. "Ma plus grande idole", commence le Diable Rouge.

"Ton éthique du travail et ta mentallité m'ont inspiré dès que j'ai compris ce que ça impliquait de devenir un professionnel. Tu profitais d'un nouveau chapitre de ta vie et te voir partir comme ça me dévaste. Je t'aime tellement, toi, le GOAT."