Thibaut Courtois sur le retour d'Eden Hazard: "Il faut être réaliste"

Le Brainois se fait attendre à Madrid, mais il faut se montrer patient. Thibaut Courtois insiste.

Auteur d'une nouvelle clean sheet, dimanche soir, Thibaut Courtois a contribué à la victoire du Real à Valladolid, qui permet aux Merengue de s'isoler en tête du championnat. Au contraire d'Eden Hazard, pas encore prêt à reprendre du service.

"Il récupère bien, mais..."

Pourtant, le capitaine des Diables évolue bien. "Il récupère bien", confirme Thibaut Courtois à Marca. "Mais il n'a plus joué depuis fin novembre et il n'a pas encore repris l'entraînement collectif, donc il faut être réaliste, on ne peut pas espérer qu'il aura du temps de jeu dans une semaine", estime encore le portier du Real.

Pourtant, Tihbaut Courtois attend avec impatience le retour de son compatriote sur les pelouses. "On l'attend tous et on compte sur lui pour aider l'équipe." L'hypothèse d'un retour du Brainois pour le derby madrilène, samedi prochain, semble en tout cas prendre du plomb dans l'aile.