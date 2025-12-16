"Il n'y a plus qu'à accepter son destin" : Ilay Camara s'exprime le cœur lourd après son forfait pour la CAN

L'information est officielle : Ilay Camara est forfait et ne participera pas à la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. Le joueur d'Anderlecht s'est exprimé à ce sujet sur son compte Instagram.

International belge jusqu’aux U21, Ilay Camara a finalement choisi de représenter le Sénégal et compte trois sélections avec les Lions de la Teranga. Cet hiver, il devait participer au premier grand tournoi de sa carrière : la Coupe d’Afrique des Nations.

Sélectionné parmi les 28 joueurs de Pape Thiaw, le joueur d’Anderlecht s’est blessé et a dû quitter ses coéquipiers dès le quart d’heure de jeu face à Saint-Trond ce week-end. Le verdict est tombé : il ne se rendra pas au Maroc pour défendre les couleurs de sa sélection.

Les mots d'Ilay Camara, qui ne jouera pas la CAN avec le Sénégal

Sur son compte Instagram, Ilay Camara a exprimé toute sa déception et remercié ceux qui lui ont apporté leur soutien. "C’était un immense rêve pour moi de disputer cette première CAN avec le Sénégal. Porter les couleurs de mon pays, vivre cette aventure avec le groupe et aller chercher ensemble une deuxième étoile…"

"Ce sont des épreuves que le football et la vie nous imposent parfois, même si elles sont difficiles. Il n’y a plus qu’à accepter son destin et continuer d’aller de l’avant."

"Je serai malgré tout derrière l’équipe à chaque instant, en tant que premier supporter, pour encourager mes frères et leur envoyer toute ma force. J’ai confiance en ce groupe et je leur souhaite d’aller au bout et de ramener le trophée au Sénégal. Merci pour vos nombreux messages de soutien", a-t-il ajouté.



