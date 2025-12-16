Un transfert qui tourne au flop : Loïc Lapoussin est libre de signer où il le souhaite

Un transfert qui tourne au flop : Loïc Lapoussin est libre de signer où il le souhaite
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Complètement écarté du noyau A depuis la saison dernière, Loïc Lapoussin n'est officiellement plus un joueur de Saint-Trond. L'avenir de l'international malgache reste désormais incertain.

Saint-Trond pensait avoir réalisé un coup en or en février dernier en composant une attaque avec Didier Lamkel Zé, Loïc Lapoussin et Adriano Bertaccini. Mais, bien que les Trudonnaires aient réussi à éviter la relégation en play-downs, le plan ne s'est pas déroulé comme prévu.

Seule satisfaction, Bertaccini a été transféré au Sporting d'Anderlecht pour cinq millions d'euros, tandis que Didier Lamkel Zé a été presque immédiatement écarté. Lapoussin, pour sa part, a contribué au maintien mais n’est plus apparu cette saison.

Loïc Lapoussin quitte Saint-Trond

N'ayant pas une seule fois été sélectionné avec le noyau A, il a joué deux matchs avec les U23 de Saint-Trond en D2 ACFF. À 29 ans, l'ailier gauche était dans une impasse totale.

Il se voit maintenant offrir une nouvelle chance, à trois semaines du début du mercato hivernal. Saint-Trond a annoncé dans un communiqué que le contrat de Loïc Lapoussin avait été rompu. Le Malgache est donc libre de s’engager où il le souhaite.

Lapoussin n'a pas vraiment marqué les esprits chez les Trudonnaires, où il n'a disputé que douze matchs. Cependant, l'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise possède encore des qualités et devra désormais trouver un club qui correspond à sa mentalité.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
STVV
Loïc Lapoussin

Plus de news

Où va rebondir Nicky Hayen après son départ du Club de Bruges ? "Il y a déjà des possibilités"

Où va rebondir Nicky Hayen après son départ du Club de Bruges ? "Il y a déjà des possibilités"

21:00
Le Standard dans le top 6, un miracle ? Les Rouches sont à douze matchs d'une première historique

Le Standard dans le top 6, un miracle ? Les Rouches sont à douze matchs d'une première historique

19:30
1
Des prochaines semaines décisives pour ce jeune d'Anderlecht, qui doute de son avenir

Des prochaines semaines décisives pour ce jeune d'Anderlecht, qui doute de son avenir

20:40
2
L'ancien Brugeois absent pour la bataille des Flandres ? Gand refuse la suspension proposée à Michal Skoras

L'ancien Brugeois absent pour la bataille des Flandres ? Gand refuse la suspension proposée à Michal Skoras

20:20
Après Leko et Still : nouveau transfert entre La Gantoise et le Club de Bruges

Après Leko et Still : nouveau transfert entre La Gantoise et le Club de Bruges

20:00
Le Club de Bruges prolongera-t-il Simon Mignolet ? Il n'est pas encore prêt à raccrocher

Le Club de Bruges prolongera-t-il Simon Mignolet ? Il n'est pas encore prêt à raccrocher

19:00
"Il n'y a plus qu'à accepter son destin" : Ilay Camara s'exprime le cœur lourd après son forfait pour la CAN

"Il n'y a plus qu'à accepter son destin" : Ilay Camara s'exprime le cœur lourd après son forfait pour la CAN

18:20
Assez remarquable : les nombreuses similitudes entre Ivan Leko à Bruges et Besnik Hasi à Anderlecht

Assez remarquable : les nombreuses similitudes entre Ivan Leko à Bruges et Besnik Hasi à Anderlecht

17:30
Pas de nouvelle ligne à son palmarès : Thibaut Courtois manque un nouveau trophée

Pas de nouvelle ligne à son palmarès : Thibaut Courtois manque un nouveau trophée

18:00
"Mon passé au Standard n'a rien à voir" : les premiers mots de Marouane Fellaini à Charleroi

"Mon passé au Standard n'a rien à voir" : les premiers mots de Marouane Fellaini à Charleroi

14:40
10
Jeremy Doku toujours blessé à Manchester City : Pep Guardiola précise la durée probable de son absence

Jeremy Doku toujours blessé à Manchester City : Pep Guardiola précise la durée probable de son absence

17:00
Qui pour remplacer Thorsten Fink ? Le Racing Genk dresse une liste de quatre prétendants

Qui pour remplacer Thorsten Fink ? Le Racing Genk dresse une liste de quatre prétendants

16:00
Cornelis, un ancien de la maison ou un autre profil ? L'équation à plusieurs inconnues de Charleroi Analyse

Cornelis, un ancien de la maison ou un autre profil ? L'équation à plusieurs inconnues de Charleroi

14:20
Qui revoilà : Hernan Losada est sur le point de reprendre du service, un an après la faillite de Deinze

Qui revoilà : Hernan Losada est sur le point de reprendre du service, un an après la faillite de Deinze

16:30
Terrible verdict pour Ilay Camara : voici la nature de la blessure du joueur d'Anderlecht

Terrible verdict pour Ilay Camara : voici la nature de la blessure du joueur d'Anderlecht

15:30
Gand n'a pas encore digéré : le tacle de Davy Roef à Ivan Leko

Gand n'a pas encore digéré : le tacle de Davy Roef à Ivan Leko

15:00
Le verdict est tombé : le Paris Saint-Germain condamné à verser une somme colossale à Kylian Mbappé

Le verdict est tombé : le Paris Saint-Germain condamné à verser une somme colossale à Kylian Mbappé

14:00
Aubaine en vue pour Anderlecht ? Un club de renom s'intéresse à Mario Stroeykens

Aubaine en vue pour Anderlecht ? Un club de renom s'intéresse à Mario Stroeykens

13:31
Bruges a mis la main à la poche : voici la somme payée à Gand pour débaucher Ivan Leko

Bruges a mis la main à la poche : voici la somme payée à Gand pour débaucher Ivan Leko

13:00
Le Club de Bruges restera ferme : pas de départ hivernal pour ce cadre

Le Club de Bruges restera ferme : pas de départ hivernal pour ce cadre

12:40
Les joueurs d'Anderlecht avaient une motivation bien spéciale d'atteindre les Playoffs

Les joueurs d'Anderlecht avaient une motivation bien spéciale d'atteindre les Playoffs

12:00
Une recrue devenue indispensable au RSCA, notamment pour la progression de Nathan De Cat

Une recrue devenue indispensable au RSCA, notamment pour la progression de Nathan De Cat

11:40
3
Vincent Kompany désigne son favori à la CAN (et ça n'étonnera personne)

Vincent Kompany désigne son favori à la CAN (et ça n'étonnera personne)

12:20
Mais que vient faire Marouane Fellaini au Sporting Charleroi... et combien cela coûtera-t-il aux Zèbres ?

Mais que vient faire Marouane Fellaini au Sporting Charleroi... et combien cela coûtera-t-il aux Zèbres ?

09:00
3
🎥 Senne Lammens héros de Manchester United, qui préserve un record vieux de 41 ans

🎥 Senne Lammens héros de Manchester United, qui préserve un record vieux de 41 ans

11:00
Un arbitre de Jupiler Pro League à la Coupe du Monde 2026 ?

Un arbitre de Jupiler Pro League à la Coupe du Monde 2026 ?

11:20
Un signe que les temps ont changé : Nathan De Cat rappelé à l'ordre par Anderlecht

Un signe que les temps ont changé : Nathan De Cat rappelé à l'ordre par Anderlecht

10:00
2
L'heure de la libération a sonné pour Romelu Lukaku

L'heure de la libération a sonné pour Romelu Lukaku

10:30
Très critiqué, le fils du président de l'Olympic Charleroi veut faire parler le terrain

Très critiqué, le fils du président de l'Olympic Charleroi veut faire parler le terrain

09:30
L'Antwerp souhaite ramener un champion de Belgique au Bosuil

L'Antwerp souhaite ramener un champion de Belgique au Bosuil

08:30
Il est peut-être le Belge le plus "influent" de l'histoire du football... et vit avec 2000 euros par mois

Il est peut-être le Belge le plus "influent" de l'histoire du football... et vit avec 2000 euros par mois

07:40
Nicky Hayen pourrait-il déjà reprendre du service en D1A ?

Nicky Hayen pourrait-il déjà reprendre du service en D1A ?

08:00
Encore un limogeage en vue très prochainement en Pro League ?

Encore un limogeage en vue très prochainement en Pro League ?

07:20
Jonathan Lardot est formel sur l'expulsion lors de Genk-Westerlo : "Je ne suis pas d'accord"

Jonathan Lardot est formel sur l'expulsion lors de Genk-Westerlo : "Je ne suis pas d'accord"

15/12
Théo Leoni a refusé l'offre de ce club belge du top par amour pour Anderlecht

Théo Leoni a refusé l'offre de ce club belge du top par amour pour Anderlecht

07:00
Bientôt la fin de l'aventure de Simon Mignolet à Bruges ? Le point sur la situation

Bientôt la fin de l'aventure de Simon Mignolet à Bruges ? Le point sur la situation

06:30
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 18
Standard Standard 0-1 OH Louvain OH Louvain
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-3 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved