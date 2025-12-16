Un transfert qui tourne au flop : Loïc Lapoussin est libre de signer où il le souhaite

Complètement écarté du noyau A depuis la saison dernière, Loïc Lapoussin n'est officiellement plus un joueur de Saint-Trond. L'avenir de l'international malgache reste désormais incertain.

Saint-Trond pensait avoir réalisé un coup en or en février dernier en composant une attaque avec Didier Lamkel Zé, Loïc Lapoussin et Adriano Bertaccini. Mais, bien que les Trudonnaires aient réussi à éviter la relégation en play-downs, le plan ne s'est pas déroulé comme prévu.

Seule satisfaction, Bertaccini a été transféré au Sporting d'Anderlecht pour cinq millions d'euros, tandis que Didier Lamkel Zé a été presque immédiatement écarté. Lapoussin, pour sa part, a contribué au maintien mais n’est plus apparu cette saison.

Loïc Lapoussin quitte Saint-Trond

N'ayant pas une seule fois été sélectionné avec le noyau A, il a joué deux matchs avec les U23 de Saint-Trond en D2 ACFF. À 29 ans, l'ailier gauche était dans une impasse totale.

Il se voit maintenant offrir une nouvelle chance, à trois semaines du début du mercato hivernal. Saint-Trond a annoncé dans un communiqué que le contrat de Loïc Lapoussin avait été rompu. Le Malgache est donc libre de s’engager où il le souhaite.

Lapoussin n'a pas vraiment marqué les esprits chez les Trudonnaires, où il n'a disputé que douze matchs. Cependant, l'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise possède encore des qualités et devra désormais trouver un club qui correspond à sa mentalité.



