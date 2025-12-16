Le Club de Bruges prolongera-t-il Simon Mignolet ? Il n'est pas encore prêt à raccrocher

Simon Mignolet ne devrait probablement pas voir son contrat prolongé à Bruges. Malgré son envie de poursuivre l'aventure et le succès qu'il a connu avec les Blauw & Zwart, le club souhaite explorer une autre option. Les mois à venir seront donc pour le gardien une période de réflexion importante.

Le fait que Simon Mignolet ne reçoive pas de nouveau contrat au Club de Bruges ne signifie pas que Nordin Jackers deviendra automatiquement le numéro 1. Le FCB souhaite également instaurer une concurrence pour le poste de gardien et, en cas de départ de Mignolet, ira chercher un remplaçant de qualité.

Mignolet ne veut pas encore raccrocher

La situation de Simon Mignolet est particulière. À 37 ans, il pourrait envisager la retraite, mais malgré les blessures de cette saison, il souhaite encore jouer plusieurs années. Il aime toujours autant être sur le terrain.

Il n’est pas intéressé par un rôle de second gardien dans un grand club. Sa priorité est de jouer, et pas dans une équipe de milieu de tableau ou qui lutte pour le maintien. Il veut évoluer dans une équipe qui se bat pour les titres. Si ces conditions sont réunies, il souhaite réellement poursuivre sa carrière.

Une nouvelle aventure à l’étranger ?

Cela signifie probablement qu’il devra à nouveau chercher un club en dehors de la Belgique. Ce n’est pas une décision facile, car il a construit un foyer à Knokke avec sa famille ces dernières années. Quitter cela n’est jamais simple.

Comme on peut le constater, ce sont de nombreuses questions auxquelles Mignolet devra répondre dans les mois à venir. Il espérait initialement terminer sa carrière à Bruges, mais l’émotion a peu à peu laissé place à l’ambition. Le club ne souhaite plus payer un salaire élevé pour un gardien de 37 ans, quelle que soit sa contribution passée.



Cela n’entame en rien l’héritage de Mignolet au sein des Blauw-Zwart. Son palmarès parle de lui-même : quatre titres de champion, une coupe, quatre fois Gardien de l’Année et un Soulier d’Or. Peu de joueurs pourraient être insatisfaits d’une telle carrière. Pourtant, Mignolet a encore la motivation. L’envie est toujours présente.