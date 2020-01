Thibaut Courtois: "Ne pas croire que nous sommes déjà champions"

Le Real a fait un premier pas vers le titre, mais la route est encore longue pour les Merengue.

Le duel à distance entre le Real et le Barça, en tête du championnat d'Espagne, a connu un nouvel épisode ce week-end. Les Blaugrana, battus par Valence, laissent le Real s'isoler en tête du classement. Mais rien n'est fait pour Thibaut Courtois. "C'est notre objectif, mais on ne peut pas croire en janvier que c'est déjà fait", insiste-t-il auprès du Mundo Deportivo.

Trois points d'avance sur le Barça, c'est une première marge, mais c'est loin d'être suffisant. "Une saison, c'est long et il y a toujours des hauts et des bas." Tout se passe en tout cas pour le mieux pour les Merengue qui restent sur trois victoires consécutives. "Nous devons surtout nous concentrer sur nous-mêmes et ne pas penser aux autres équipes."