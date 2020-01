La statistique qui fait de Thibaut Courtois l'un des meilleurs gardiens européens

En 18 rencontres avec le Real Madrid cette saison, Thibaut Courtois a encaissé dix buts mais il aura surtout réussi à sortir dix cleansheet.

Une statistique qui, pour l'exercice 2019-2020, le classe parmi les meilleurs gardiens dans les cinq grands championnats européens. Seuls deux autres joueurs à son poste font jeu égal : Jan Oblak (Atlético de Madrid) et Predrag Rajkovic (Reims).

Three goalkeepers have kept 10 clean sheets in Europe's top five leagues this season:



🇧🇪 Thibaut Courtois (18 games)

🇷🇸 Predrag Rajković (21 games)

🇸🇮 Jan Oblak (21 games)



