L'AC Milan et Zlatan atteignent difficilement les demi-finales de Coupe d'Italie

L'AC Milan a tremblé, mais s'est finalement hissé en demi-finales de la Coppa Italia !

On a longtemps cru que tout espoir de titre pour son retour en Europe allait s'éloigner pour Zlatan Ibrahimovic : alors que l'AC Milan avait pris l'avantage rapidement via Bonaventura (12e) face au Torino, un doublé de Bromer (34e et 71e) laissait les Rossoneri en difficulté. Il faudra un but tardif de Hakan Calhanoglu, monté au jeu, pour envoyer les deux équipes aux prolongations (2-2).

Ibrahimovic, monté au jeu à un quart d'heure du terme, aura alors l'occasion de se mettre en évidence. Alors que Calhanoglu a fait 3-2 dès le début de la seconde période de prolongations (106e), le Suédois tue le match en inscrivant un premier but à San Siro depuis son retour à l'AC Milan (le deuxième en tout). Le Torino ne s'en relève pas et l'AC se qualifie pour les demi-finales de la Coupe !