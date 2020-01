Andy Delort se paie Neymar avant d'évoquer un autre joueur du PSG : "Le pire, c'est lui"

L'attaquant international algérien de Montpellier est revenu sur son accrochage avec la star brésilienne lors du match aller face au PSG.

Neymar l'a sûrement oublié, pas Andy Delort. Avant ses retrouvailles avec le Brésilien, le buteur de Montpellier a accordé une interview à Le Parisien dans laquelle il a dit ce qu'il pensait sur l'attaquant du PSG.

"Il s’est passé un truc en regagnant le vestiaire. Et ça a fait le buzz car c’était lui. Que ce soit Neymar ou un autre, peu importe. Il reste un homme et un joueur extraordinaire. Mais il n’a pas besoin de chambrer ses adversaires. Il gagne 3-1 à la Mosson avec un coup franc pleine lucarne. C’est bien. Je lui ai reproché son attitude un peu hautaine. Il me tenait à cœur de le lui dire en face. Zlatan pouvait faire des déclarations dans les médias, mais sur un terrain, lui au moins était hyper respectueux", a expliqué l'attaquant international algérien avant d'évoquer le match retour au Parc des Princes.

"Un déplacement spécial ? Personnellement, je m’en fiche un peu. Tu as juste la certitude d’affronter de grands joueurs dans un stade plein. Ça s’arrête là. On verra comment il me regarde. Je n’ai peur de personne. Mais le pire à Paris, c’est Paredes. C’est incroyable comment il parle. Il insulte tout le monde sur un terrain. Et pourtant il s’appelle Paredes. Pas Neymar…", a ajouté Andy Delort avant un match qui s'annonce chaud ce samedi après-midi.