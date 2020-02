D2 amateurs : un dauphin ambitieux contre le leader

Les semaines qui arrivent seront décisives en D1 amateurs, où les Francs-Borains, Meux et la RAAL se tiennent dans un mouchoir de poche. Et ça commencera dès dimanche avec le choc entre le leader et son dauphin.

Un choc que Meux, qui est longtemps resté la seule équipe invincible de Belgique, abordera sur sa lancée. "Avec trois victoires consécutives, on est dans la continuité de notre début de saison", confirme Marco Casto, coach des Meutois, qui sait que le week-end sera épicé. "Un gros match nous attend, mais ce sera surtout un gros week-end car les six premiers s’affrontent. À nous d’en profiter. Notre saison est déjà réussie, on joue sans pression. Mais, grâce aux neuf points engrangés lors des trois derniers matchs, Meux a, aussi, su réduire l’écart. Trois petits points séparent seulement Meux des Francs-Borains avant l’affrontement de dimanche après-midi. "L’écart s’est resserré, eux, ils sont un peu moins bien et ils ont, comme nous, un gros calendrier qui les attend." De quoi aiguiser les ambitions des Meutois? "Il reste neuf rencontres à jouer, on va les jouer à fond et on verra bien ce que ça donne. Notre saison est déjà réussie, on joue sans pression, on prend les matchs comme ils viennent et c’est peut-être aussi pour ça qu’on commence à faire peur." "En confiance" Le RFC Meux abordera en tout cas ce choc dans de bonne dispositions. Avec la confiance boostée par le bon match disputé contre Stockay le week-end dernier (victoire 4-2). "C’était un gros test, face à une équipe en forme de la série, et on a réussi notre examen avec grande-distinction. Que du positif avant ce match aux Francs-Borains", conclut le coach de Meux, qui pourrait, sans avoir l’air d’y toucher, rejoindre le leader en tête de la série à l’issue du week-end...