🎥 Le dérapage de Gelson Martins risque de lui coûter cher

Tout avait pourtant bien commencé. En déplacement chez l'avant-dernier de Ligue 1, l'ASM ouvrait rapidement le score par l'inévitable Ben Yedder (13e). Mais les choses se corsaient peu après l'égalisation de Miguel (27e) lorsque Bakayoko, auteur d'une semelle, se voyait expulsé pour son geste.

Une décision qui rendait les Monégasques furieux au point que Gelson Martins ne s'en prenne physiquement à l’arbitre M. Lesage, le poussant une première fois, avant de répéter le geste une fois le carton rouge sorti à son égard (32e).

Un geste très lourd de conséquences car non seulement réduit à 9 joueurs dès la demi-heure, Monaco n'a pu rivaliser et s'est incliné, de plus, Gelson Martins risque lourd pour son dérapage. La commission de discipline va se pencher sur le sujet, mais risque certainement de punir lourdement le joueur. Une suspension de huit matches minimum serait évoquée.

Nimes 3-1 Monaco and Gelson Martins managed to get himself sent off on 32 minutes for pushing the ref, who had just issued a red card to teammate Bakayoko. Monaco seem to remain a shambles no matter who is in charge pic.twitter.com/FFquXGHs2h