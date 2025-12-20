6 points sur 39 et toujours en place : comment ce coach de Pro League sauve sa peau ?

Onur Cinel bénéficie encore d'une semaine et de deux matchs pour redresser la barre au Cercle de Bruges, malgré un 6 sur 39.

C’est étonnant car les supporters sont à cran. Depuis la défaite contre Malines, l'ambiance est devenue très lourde, mais la direction garde son calme et ne veut pas agir dans l'urgence.

Pour Luciano Murchio, le directeur technique, virer le coach serait une erreur. Selon Het Nieuwsblad, il veut arrêter de licencier à tout-va et préfère laisser une chance à Onur Cinel, même si les résultats ne suivent pas.

Un renvoi ferait plus de tort que de bien

Les joueurs et le staff continuent de croire en leur entraîneur, décrit par les proches du club comme quelqu’un qui travaille dur et "dégage énormément d’énergie". Même les nouveaux membres du staff ont été agréablement surpris par son professionnalisme.

En coulisses, il y a eu des réglages, surtout sur les phases arrêtées et l'entraînement des gardiens. Ces réglages doivent aider l’équipe à gagner le plus vite possible.



Cinel préfère s’appuyer sur les chiffres. "En expected goals, nous sommes quatrièmes", explique-t-il. "Nous avons créé 33 occasions qui, normalement, doivent se transformer en buts, mais nous n’en avons inscrit que 12."