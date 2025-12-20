Carl Hoefkens a bien été contacté par Genk : sa réponse n'a pas tardé

Genk continue à se chercher un nouvel entraîneur après le licenciement de Thorsten Fink. Carl Hoefkens a été évoqué mais ne lui succèdera pas.

Le match contre Charleroi est clairement venu le rappeler : le futur entraîneur de Genk aura encore beaucoup de boulot. Le Racing a mené au score à deux reprises, mais a surtout été dominé dans le jeu à partir de la demi-heure. Contrairement à Hans Cornelis, qui ne verrait pas d'un mauvais oeil une confirmation comme T1 de Charleroi, Domenico Olivieri n'est là que pour dépanner et reprendra son rôle d'adjoint.

Comme Nicky Hayen et Timmy Simons, Carl Hoefkens a fait partie des noms belges cités pour succéder à Thorsten Fink. Mais dans son interview accordée à Voetbal International, l'ancien coach du Standard explique qu'il n'a jamais envisagé de quitter le NAC Breda : "Cela n'a pas amené de grandes différences dans la manière de voir ma situation".

Pourquoi Hoefkens n'a pas voulu aller à Genk

" Il y a déjà eu quelques petites rumeurs auparavant, ce n'est pas celle-ci qui viendra tout chambouler. Je suis incroyablement satisfait au NAC. Ce serait simplement ridicule de partir dans ces moments difficiles, de quitter un train en marche. Ce n'est pas pour moi", poursuit-il.

Genk a bien pris contact avec lui, malgré la pole position de Nicky Hayen pour prendre l'équipe en main. Mais entre Breda et Hoefkens, l'histoire semble sincère. La direction a toujours soutenu notre compatriote malgré les mauvais résultats, convaincue que sa hargne et son jusqu'au-boutisme parviendront à redresser l'équipe, actuellement avant-dernier, et donc relégable.



"Je vois le potentiel, les opportunités, tout ce qui est possible ici. Si nous parvenons à nous en sortir, nous ferons un pas énorme. Non seulement en tant qu'équipe, mais pour le club entier, conclut Carl Hoefkens.