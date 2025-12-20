L'un des Anderlechtois les plus critiqués...mais des plus précieux pour la fin d'année : "Il est encore jeune"

L'un des Anderlechtois les plus critiqués...mais des plus précieux pour la fin d'année : "Il est encore jeune"
Photo: © photonews

À Anderlecht, la défense sera sous pression jusqu'à la fin de l'année. Marco Kana, Ilay Camara et Ludwig Augustinsson sont blessés. La marge de manoeuvre est de plus en plus faible pour Besnik Hasi.

Dans cette situation, Lucas Hey va soudainement regagner en importance. Le jeune Danois est l'une des rares certitudes défensives restantes de l'équipe pour les matchs de fin d'année.

Besnik Hasi confirme qu'il compte plus que jamais sur son joueur, mais que ce dernier n'assumera pas seul le lead dans l'arrière-garde : “Lucas aura plus de responsabilités, mais Killian (Sardella) fait aussi son travail à ses côtés".

Encore une marge de progression certaine

L'entraîneur des Mauves souligne également le jeune âge de Hey, déniché à Nordsjaelland pour trois millions l'hiver dernier : “Il ne faut pas oublier que Lucas est encore un jeune joueur. Il est venu du Danemark et a été immédiatement intégré dans l'équipe, sans que les circonstances ne lui laissent véritablement de temps d'adaptation".

Dans l'idéal, l'ancien international espoir danois aurait dû être celui qui apprend plutôt que celui qui prend le lead : “Il n'a jamais pu jouer aux côtés d'un homme expérimenté comme Jan Vertonghen ou Toby Alderweireld pour apprendre le métier. Cela, Zeno Debast a pu le faire ici, tout comme Zeno Vandenbosch à l'Antwerp".

Néanmoins, Anderlecht croit garde toute sa confiance en lui. “Lucas doit encore progresser. Mais il est extrêmement conscient de ce qui doit encore s'améliorer. À Anderlecht, nous croyons tous en ses qualités", conclut Hasi.

