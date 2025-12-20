"Donnez-lui le brassard de capitaine la saison prochaine" : le conseil très osé de Kindermans à Anderlecht

Nathan De Cat est en train d'exploser à Anderlecht, mais Jean Kindermans est catégorique. Le jeune talent ferait mieux de rester encore un peu à Bruxelles.

L’avenir de Nathan De Cat s'annonce brillant. Le jeune talent d’Anderlecht explose cette saison et impressionne tout le monde. À part un match, le milieu de terrain a été titulaire à chaque rencontre depuis le début du championnat.

Les grands clubs européens frappent à la porte, mais pour l’instant, De Cat est bien à Anderlecht. C’est en tout cas l’avis de Jean Kindermans, qui a conseillé la famille du joueur.

"Nathan est arrivé à Neerpede à neuf ans. Récemment, j’étais assis à côté de sa maman lors du Trophée Raymond Goethals. Elle m’a demandé ce qu’il devait faire", a raconté le patron de la formation de l'Antwerp chez nos confrères de Het Laatste Nieuws.

Pourquoi la patience est le meilleur choix ?

"Il doit rester au moins une saison et demie à Anderlecht. Ne pars que quand tu as gagné un trophée. Donnez-lui le brassard de capitaine la saison prochaine et sa valeur marchande va exploser", affirme-t-il. Kindermans a vu des joueurs partir trop vite, ce qui n'était pas toujours la bonne décision.



"Même un crack comme Tielemans n’a pas été titulaire tout de suite à Monaco. C’est pareil pour Vermeeren à l’Atletico Madrid, Doku à Rennes, Lukaku à Chelsea ou De Ketelaere à Milan. Pourquoi aller s'asseoir sur un banc à l'étranger quand on peut être un joueur incontournable ici ?"