Dennis Ayensa face aux Diables Rouges au Mondial ? "Espérons qu'il puisse jouer un rôle pour nous"

En plus de ses racines allemandes et espagnoles, Dennis Ayensa dispose également d'origines iraniennes. Et si cela lui ouvrait les portes de la Coupe du Monde ?

Cet automne, la Pro League a enregistré l'arrivé d'un nouveau joueur iranien. Autrefois transféré à Brighton pour 22 millions d'euros, Alireza Jahanbakhsh s'est relancé à Dender. Sans club, il voulait absolument retrouver du temps de jeu en vue de la Coupe du Monde.

Il a ainsi suivi l'exemple de plusieurs compatriotes : "Ces dernières années, il y a eu quelques bons joueurs iraniens en Belgique", note-t-il au micro de DAZN. Il pense notamment à Kaveh Rezaei, Ali Gholizadeh et Alireza Beiranvand.

Mais il cite aussi un nom surprenant : "Dennis Ayensa a aussi des origines iraniennes. Espérons qu'il puisse jouer un rôle pour nous, même si ce n'est pas le cas pour le moment", poursuit Jahanbakhsh. Les origines iraniennes d'Ayensa ne sont pas une nouvelle donne. Mais jusqu'ici, l'attaquant du Standard ne semble pas proche de changer de nationalité sportive.

🧬 | Nos Diables Rouges pourraient affronter un attaquant 𝓼𝓾𝓻𝓹𝓻𝓮𝓷𝓪𝓷𝓽 du Standard de Liège lors de la Coupe du monde. 👀🇮🇷 pic.twitter.com/ZcmrfkimOg — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) December 19, 2025

Un dossier compliqué

"Mon père est à moitié iranien, mais il n’a pas de passeport. Mon grand-père est iranien, mais il est décédé. Cela rend donc les choses difficiles, je ne saurais même pas par où commencer pour demander la nationalité", nous expliquait l'attaquant liégeois il y a quelques mois.



Lire aussi… La composition probable du Standard à Dender : Vincent Euvrard doit trouver le meilleur 11 en pleine hécatombe›

Avant de poursuivre : "Ils m’ont déjà appelé pour me demander ma situation, mais c’est tout. Ce n’est pas proche. Honnêtement, je n’ai aucune information sur le sujet, et je ne cherche pas à en avoir. Je n’ai pas reçu d’invitation claire, car je n’ai pas les papiers iraniens".

La situation aurait-elle changé ? Capitaine de l'Iran, Alireza Jahanbakhsh sait de quoi il parle, l'allusion à Dennis Ayensa n'est sans doute pas anodine. Après tout, la perspective de pouvoir disputer une Coupe du Monde n'est pas à prendre à la légère.