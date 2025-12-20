Une Bataille des Flandres plus disputée que jamais : sacrée tuile pour les retrouvailles d'Ivan Leko avec Gand

Une Bataille des Flandres plus disputée que jamais : sacrée tuile pour les retrouvailles d'Ivan Leko avec Gand
Le match entre le Club de Bruges et La Gantoise s'annonce explosif. Mais il se disputera sans Christos Tzolis, malade.

En signant au Club de Bruges, Ivan Leko n'était pas sans savoir que son troisième match sur le banc des Blauw en Zwart serait contre La Gantoise, encore blessée par son départ soudain pour l'ennemi. Autant dire que l'entraîneur croate attend un match plein de ses joueurs, pour éviter le retour de bâton.

Mais il ne pourra pas compter sur un noyau au complet, que du contraire. Simon Mignolet et Nordin Jackers sont toujours blessés, Raphael Onyedika est parti à la CAN, tandis que Joaquin Seys est très incertain. Et ce n'est pas tout : un autre cadre de l'équipe devra vraisemblablement déclarer forfait.

Il s'agit de Christos Tzolis. Het Laatste Nieuws rapporte que l'international grec est malade. Il ne s'est pas entraîné aujourd'hui, et ne jouera pas demain, sauf grosse surprise. Une sacrée tuile : Tzolis est de loin le joueur le plus décisif du Club cette saison encore, avec 11 buts et 12 assists en 29 matchs, toutes compétitions confondues.

La chance de Mamadou Diakhon ?

L'une des options pour le remplaçer aurait dû être Shandre Campbell. Le Sud-Africain a montré tout ce qu'il savait faire avec les U23 en D1B et s'est déjà montré décisif avec l'équipe première. Mais il est lui aussi présent à la CAN, retenu par Hugo Broos.

Lire aussi… Un départ qui fait très mal : Ivan Leko se fait massacrer par la direction de la Gantoise
C'est donc Mamadou Diakhon qui devrait prendre place sur la gauche. Le jeune Français est arrivé de Reims pour neuf millions mais peine à se faire une place (deux titularisations en championnat). Pour lui comme pour toute l'équipe, une bonne performance lors de la Bataille des Flandres pourrait compter double.

Suis FC Bruges - La Gantoise en live sur Walfoot.be à partir de 13:30 (21/12).

FC Bruges
La Gantoise
Christos Tzolis

