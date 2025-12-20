Un départ qui fait très mal : Ivan Leko se fait massacrer par la direction de la Gantoise

Ivan Leko a quitté La Gantoise pour rejoindre le Club de Bruges. Michel Louwagie, le conseiller du club, a très mal pris ce départ.

"Leko m’a appelé mardi. Je lui ai dit que je ne comprenais pas comment il pouvait partir comme ça. Il m'a répondu qu'il avait essayé de convaincre le Club de Bruges d'attendre la trêve hivernale pour faire le transfert", a confié Michel Louwagie.

Louwagie ne décolère pas

Le conseiller de La Gantoise est revenu sur le départ d'Ivan Leko dans le Nieuwsblad. Il admet que certains points rendent la chose compréhensible : Bruges est plus riche et joue la Ligue des Champions.

"Ces éléments peuvent représenter 25 % de la décision. Mais qu’en est-il des 75 % restants ? Le côté humain ? La relation professionnelle construite avec le président, avec nous, avec les joueurs ?"

Ivan Leko et le projet de trois ans

"Ivan Leko avait commencé un projet de trois ans. Il a été en Chine, à Al Ain, il a été champion avec le Club, a gagné la coupe avec l'Antwerp… Construire quelque chose sur la durée, c'est beau. Mais là, il lâche tout parce que le train passe."

"Je trouve que ça ne se fait pas", poursuit Louwagie. "Les nouveaux joueurs qui sont arrivés ont tous été validés par l'entraîneur. Sans son accord, ils ne seraient pas venus. On lui avait plus ou moins donné les clés de l'équipe. On n'a même pas eu notre chance, je ne l'accepte pas."