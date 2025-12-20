Nouvelle tuile pour Monaco : l'infirmerie de Sébastien Pocognoli se remplit encore

Sébastien Pocognoli manque de régularité avec Monaco. En plus des résultats moyens, l'entraîneur doit se passer de Paul Pogba ce week-end.

Sébastien Pocognoli souffle le chaud et le froid à Monaco. Son équipe est capable de battre Galatasaray en Ligue des champions, avant de tomber face à Marseille au Vélodrome en Ligue 1.

Regardons les chiffres, car c'est la réalité du terrain. Le bilan est très moyen avec 5 victoires, 3 nuls et 5 défaites en 13 matchs. C'est parfois encourageant, mais souvent frustrant. Monaco montre de belles intentions sans réussir à être régulier.

Il ne pourra pas compter sur "La pioche"

Comme si ça ne suffisait pas, Pocognoli doit composer sans Paul Pogba. Blessé juste avant le match contre Marseille. Le coach belge l’a confirmé en conférence de presse.

"Paul sera absent. Forcément, il est touché, un peu triste de ne pas pouvoir aider l’équipe. Mais il a une grande force de caractère. Revenir d’où il vient, c’est déjà exceptionnel. Il travaille dur, il a faim, il veut donner à Monaco. Nous, on sera là pour lui, quoi qu’il arrive." a confié l'entraîneur avec beaucoup de bienveillance.



En attendant, pas le temps de souffler. Monaco doit se tourner vers la Coupe de France, avec un déplacement à Auxerre dimanche après-midi. C'est une nouvelle chance pour cette équipe capable du meilleur comme du pire.