Prolonger ou partir ? Vincent Janssen laisse planer le doute à l'Antwerp

Vincent Janssen doit bientôt trancher. Son contrat arrive à son terme, l'Antwerp veut le garder et prépare une nouvelle offre.

Vincent Janssen boucle sa quatrième saison à l'Antwerp. Arrivé du Mexique en 2022, il s’est imposé comme un pilier de l'attaque au fil des années. Le problème, c'est que son contrat se termine bientôt et que son avenir au club est flou.

Vincent Janssen ne s’en préoccupe pas (encore)

Du moins, c’est ce qu’il affirme. "Je ne m’en occupe pas encore. Même si tu ne me crois peut-être pas…", sourit Janssen dans un entretien avec Het Laatste Nieuws, où il parle de son avenir.

"Je ne sais pas encore ce que je veux, ni ce que le club attend. Il n’y a pas eu de discussion. C’est logique : quand tu es en bas du classement, ce n’est pas le moment pour négocier une prolongation. Ça viendra sans doute pendant la trêve hivernale."

Discuter avec d’autres clubs ?

Sur le papier, il peut signer ailleurs puisqu'il entre dans ses six derniers mois de contrat. Mais Janssen refuse de le faire. Il ne veut pas partir par la petite porte ou agir dans le dos du club.

Une prolongation aux mêmes conditions paraît impossible. Mais l'attaquant est prêt à faire un effort pour rester au club : "Je connais la situation financière du club et les premières discussions ne porteront pas sur l’argent."