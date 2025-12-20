Amuzu n'était pas seul : un autre ancien dribbleur fou d'Anderlecht passe à autre chose au Brésil

Depuis son départ d'Anderlecht, Yannick Bolasie a pas mal bourlingué. Il est désormais à la recherche d'un nouveau défi.

Yannick Bolasie était arrivé en prêt à Anderlecht en provenance d'Everton en janvier 2019. Six petits mois avaient été d'une grande aide pour permettre aux Mauves d'accrocher le top 6. Avec 6 buts et 3 assists en 17 matchs, Bolasie avait été un renfort immédiat et avait régalé le Lotto Park par sa technique.

Everton l'a ensuite prêté au Sporting Portugal et à Middlesbrough. Des prêts moins concluants qu'à Bruxelles : sa valeur marchande n'a cessé de baisser. Il a ensuite été définitivement cédé en Turquie, à Rizespor.

Après deux ans dans le championnat turc, le Congolais s'est retrouvé sans club, malgré une dernière saison à 17 buts. C'est Swansea qui l'a tiré de ce mauvais pas...pour deux mois. A nouveau au chômage technique, Bolasie s'est tourné vers un autre continent pour se recaser : il a alors rejoint Criciúma, dans le championnat brésilien.

Jamais deux (clubs) sans trois ?

Il y a fait forte impression : sa technique chaloupée et son bilan de 8 buts et 4 assists ont convaincu Cuzeiro de le recruter en janvier dernier, lorsque Francis Amuzu (dont il a partagé le début de carrière à Anderlecht) rejoignait Grêmio.

Mais l'aventure a tourné au flop : une seule action décisive sous ses nouvelles couleurs, pas la moindre titularisation en championnat. Cruzeiro, club historique du football brésilien, a donc logiquement décidé de ne pas prolonger son contrat, qui arrive à échéance le 31 décembre. Yannick Bolasie se relancera-t-il à nouveau au pays des Cariocas ?



