Petite révolution à venir : le changement majeur de la CAN qui ravit tous les clubs de Pro League

La Coupe d'Afrique des Nations approche à grands pas, privant bon nombre de clubs de leurs meilleurs joueurs. Mais la Confédération Africaine de Football vient d'annoncer un changement radical à l'avenir.

Demain, le Maroc ouvrira cette nouvelle édition de la Coupe d'Afrique des Nations face aux Comores. Comme d'habitude, la compétition prive la Pro League de plusieurs joueurs phares. De Matthieu Epolo à Adem Zorgane en passant par Raphael Onyedika, il s'agit d'un paramètre important pour nos clubs pendant l'hiver.

Les joueurs internationaux convoqués ont dû être mis à disposition de leur sélection à partir du 15 novembre. Leur date de retour dépendra du parcours de leur équipe à la CAN, la compétition s'étalant jusqu'au 18 janvier.

À ce moment-là, l'Union Saint-Gilloise aura par exemple déjà disputé deux matchs après la trêve et sera à trois jours de sa rencontre de Ligue des Champions au Bayern Munich. Un timing loin d'être idéal pour préparer la deuxième partie de saison et qui laisse souvent des traces.

Un changement majeur à partir de 2028

La Confédération Africaine de Football a annoncé une bonne nouvelle pour nos clubs : à partir de 2028, la CAN aura lieu tous les quatre ans et non plus tous les deux ans comme actuellement. Ces défections hivernales se produiront donc moins régulièrement.



Patrice Motsepe, le patron de la CAF, a également annoncé que l'Afrique suivrait le modèle européen, avec l'instauration d'une Ligue des Nations calquée sur le format de la compétition mise en place par l'UEFA.