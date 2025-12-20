Des changements à prévoir contre Anderlecht ? Hans Cornelis annonce la couleur

Des changements à prévoir contre Anderlecht ? Hans Cornelis annonce la couleur
Hans Cornelis est satisfait du match de Charleroi contre Genk. L'entraîneur des Zèbres a apprécié la réaction de ses joueurs après une demi-heure.

"Il n'y avait pas assez d'intensité dans les 30 premières minutes. Genk gagnait les deuxièmes ballons. Malgré ça, on n'a pas concédé trop d'occasions. Le but nous a fait du bien", estime Hans Cornelis en conférence de presse. "On a parlé avec les joueurs à la mi-temps, je trouve notre deuxième mi-temps très bonne. On a tout donné, peut-être méritions-nous plus. Mais tout cela, c'est grâce aux joueurs, pas grâce à moi".

Au vu de ses occasions, Charleroi était proche de passer devant. Mais le but marqué contre le cours du jeu par Genk a obligé le Sporting à pousser jusqu'au bout : "Les deux buts qu'on concède sont évitables, trop facilement offerts. Sur une rentrée en touche et sur coup franc, ce n'est pas possible de voir Bryan Heynen avec autant de liberté.

Continuer sur la même dynamique au Lotto Park 

Désormais, place au match à Anderlecht vendredi prochain. Mais avant ça, un peu de repos bien mérité : "J'ai donné deux jours de congé à mes joueurs. Je veux une équipe fraîche lundi, prête à attaquer les derniers jours de travail de l'année".

Lors de ses deux premières rencontres comme T1 des Zèbres, Hans Cornelis a vu ses remplaçants avoir un certain impact lors de leur montée au jeu : Antoine Colassin a égalisé contre l'Union, Kevin Van den Kerkhof a failli faire de même hier et Yassine Khalifi frappe de plus en plus à la porte du onze de base. 

Hans Cornelis bien parti pour être confirmé T1 ? La réponse de la direction de Charleroi
De quoi l'inciter à opérer quelques changements dans sa composition au Lotto Park ? "C'est très important pour moi de voir les remplaçants monter au jeu comme ils l'ont fait. Mais je dois dire que les onze titulaires ont aussi très bien fait leur boulot. Ça ne me fait pas dire qu'il y aura forcément beaucoup de changements à Anderlecht, même si mes choix se basent aussi sur ce que je vois durant la semaine à l'entraînement".

